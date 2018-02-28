غضب تركي من باريس وواشنطن بشأن تطبيق الهدنة بعفرين

أنقرة – وكالات: انتقدت تركيا بشدة، فرنسا والولايات المتحدة، لمطالبتهما بأن يشمل وقف إطلاق النار في سورية، عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد بعفرين.

واتهمت الخارجية التركية باريس، أمس، بتقديم بيان كاذب، مشيرة إلى أنها أبلغت السلطات الفرنسية بأن بيانهم “يفتقد للصراحة”، وارتكبوا خطأ “تضليل الرأي العام”.

من جهتها، أصرت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت، على أن قرار وقف إطلاق النار ينطبق على عفرين، قائلة “بإمكان تركيا معاودة قراءة النص الدقيق لقرار مجلس الأمن، واقترح عليهم ذلك”، مؤكدة أن “وقف إطلاق النار لا يستثني إلا العمليات ضد مقاتلي “داعش” و”القاعدة” والمجموعات المتطرفة”.

وردت الخارجية التركية، ببيان، اعتبرت خلاله تصريحات نويرت “لا أساس لها”، مصرة على أن الحملة بعفرين، حرب على إرهابيين، وتشكل دفاعا عن النفس لأنقرة.

على صعيد آخر، قدم مذيع تلفزيوني تركي استقالته، أمس، ويواجه المحاكمة، بعد ان اثار غضبا، إثر تعليقات قال فيها إنه “إذا كانت تركيا تنوي إلحاق الأذى بالمدنيين في عمليتها بسورية، لقصفت أحياء علمانية في اسطنبول”.

واستنكر المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” ماهر اونال، تعليقات المذيع ووصفها “بالاستفزاز والتخريب”، فيما أعلنت نيابة اسطنبول فتح تحقيق.