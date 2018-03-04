“غلوبل” اتفاقية إدارة محفظة أصول بقيمة 90 مليون دولار لمجموعة إقليمية

أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، عن إبرام فريق إدارة أصول الحالات الخاصة اتفاقية لإدارة محفظة أصول بقيمة 90 مليون دولار لمجموعة إقليمية.

وتتلخص مهام غلوبل في إدارة أصول هذه المحفظة بتعزيز قيمتها والتخارج من مكوناتها بما يضمن تحقيق العائد الأمثل تماشياً مع الأهداف والخطة الستراتيجية المتفق عليها مع العميل.

وقال عبدالحميد محرز، نائب رئيس تنفيذي لإدارة أصول الحالات الخاصة: «نحن مسرورون باختيارنا من قبل المجموعة لإدارة هذه المحفظة من الأصول. هذه الاتفاقية هي بمثابة تقدير لالتزام الفريق والدور الذي يلعبه في إدارة هذا النوع من الأصول والإنجازات التي تحققت منذ توقيعنا على أول إتفاقية منذ العام 2013».

وأضاف محرز: «إن تطوير منظومة للتخارج المنتظم من الأصول غير الإستراتيجية خلق سوقا متخصصاً ساهمنا فيه بشكل فعال خلال السنوات الأربع الماضية وتمكنا من تطوير خبرات الفريق وتحقيق الإنجازات. وبصفتنا مديرا مستقلا للأصول، فإننا نتبع استراتيجية مبنية على خلق القيمة من خلال تنفيذ برنامج للتخارج من الأصول مصمم لضمان عوائد نقدية مثلى».

ومع هذه الاتفاقية، فإن إجمالي قيمة المحافظ التي أوكلت إدارتها إلى إدارة أصول الحالات الخاصة منذ طرح هذه الخدمة في العام 2013 بلغ 830 مليون دولار لعدد من العملاء. وقد أدى التنفيذ الناجح لاستراتيجيات المحافظ إلى خلق تدفقات نقدية بقيمة 370 مليون دولار أميركي من خلال التخارج من أصول بأسعار تفوق 50 في المائة التقييمات المستهدفة من العملاء.