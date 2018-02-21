أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) – شركة إدارة أصول واستثمارات مصرفية إقليمية تتخذ من الكويت مقراً لها وتتواجد في أسواق المال الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس عن نتائجه المالية للعام 2017 المنتهي في 31 ديسمبر 2017 محققاً أرباحا صافية بلغت 2.5 مليون دينار (8.3 مليون دولار) وإجمالي إيرادات 14.1 مليون دينار (46.7 مليون دولار). أما الإيرادات من الرسوم والعمولات، والتي تمثل 73 في المئة من إجمالي الإيرادات، فقد بلغت 10.3 مليون دينار (34.1 مليون دولار).

وبلغ حجم الأصول المدارة لصالح العملاء 910 مليون دينار (3 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2017. وظلت فرق إدارة الأصول تركز على طرح منتجات وخدمات تناسب احتياجات العملاء الاستثمارية التي توفر الدخل والعائد المنتظم ومعدل منخفض للمخاطر. وخلال العام، قامت الشركة بإستقطاب 71 مليون دولار في منتجات بإستراتيجيات مختلفة، وقامت بتوزيعات نقدية فاقت قيمتها 93 مليون دولار من أرباح وتخارجات.

أما الاستثمارات المصرفية، فحققت إيرادات من أربع صفقات في الكويت والمملكة العربية السعودية من ضمنها صفقة الاستحواذ على حصة مؤثرة في واحدة من كبرى الشركات في القطاعين الصحي والتعليمي في الكويت. ويعمل الفريق على عدد من الصفقات منها خدمات الاستشارات المالية وصفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة.

وبعد التوزيعات النقدية التي قامت بها الشركة في شهر أغسطس 2017 بمبلغ 22.9 مليون دينار (75 مليون دولار) من خلال تخفيض رأس المال، اقترح مجلس الإدارة لموافقة الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017 بواقع 5 في المئة، أي 0.005 دينار للسهم الواحد.

وتعليقا على هذه النتائج، قال حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة: «حافظت غلوبل على مسار ثابت للربحية للسنة الخامسة على التوالي بفضل ستراتيجية الأعمال القائمة على الرسوم. ونحن سعداء بهذه النتائج المالية التي تحققت خلال الأوقات الصعبة التي تمر بها أسواق رأس المال وصناعة الخدمات الاستثمارية في المنطقة.»