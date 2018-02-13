“غل بقلبي” هدية فيفيان في “عيد الحب”

تستعد شركة “LifeStylez Studios” التي تنافس بقوة بساحة الإنتاج الغنائي، لاستقبال عيد العشاق من خلال كليب جديد للمطربة فيفيان مراد والإخراج لفادي حداد.
حيث طرحت الشركة البرومو الدعائي لكليب فيفيان “غل بقلبي غل”، معلنة عن اقتراب موعد طرحه، الذي يتزامن مع “عيد الحب” ليكون بمثابة هدية للجمهور العربي في Valentineday.
الأغنية كتبها ميشال جحا وألحان جوزيف جحا توزيع باسم رزق، وتم تصويرها بشكل سينمائي تتمحور أحداثه في حقبة الثمانينات.
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