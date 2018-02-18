طهران – وكالات: ما زال مصير 66 شخصاً كانوا على متن طائرة ركاب إيرانية تحطمت في منطقة زاغروس الجبلية مجهولاً، في وقت تواجه فرق الطوارئ صعوبات في العثور على الحطام جراء عاصفة ثلجية.

وكانت الطائرة غادرت طهران متوجهة إلى مدينة ياسوج، الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوباً.

وقال المتحدث باسم شركة “آسمان” محمد الطبطبائي إنه “بعد نحو 45 دقيقة من إقلاعها من مطار مهرآباد، اختفت الطائرة وهي من طراز ايه تي آر-72 ذات المحركين والمستخدمة منذ 25 عاماً، عن شاشات الرادار”، مشيراً إلى أنها كانت تقل 60 راكباً، بينهم طفل، إضافة إلى أفراد طاقمها الستة.

وأفاد “بعد عمليات بحث أجريت في منطقة سقوط الطائرة، أبلغنا أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها فارقوا الحياة”.

لكنه تراجع لاحقا عن تصريحاته قائلاً، “نظرا لظروف المنطقة الخاصة، لا نزال غير قادرين على الوصول إلى الموقع الدقيق لتحطم الطائرة، ولذا لا يمكننا تأكيد مقتل جميع ركابها بشكل دقيق وقاطع”.

من جهته، قال المتحدث باسم أجهزة الطوارئ مجتبى خالدي إن الطائرة سقطت قرب بلدة سميرم بعد إقلاعها من مطار مهر أباد في طهران.

ووردت تقارير متضاربة بشأن القتلى وموقع الحادث في وقت حاولت فرق الطوارئ التعامل مع الظروف الجوية القاسية للعثور على الحطام.

وقال رئيس هيئة الإسعاف الإيرانية في المنطقة جلال بورانفار إنه “تم إرسال فرق الإنقاذ والإغاثة إلى المنطقة التي يحتمل أن حادث التحطم وقع فيها … لكن المروحية لم تتمكن من استكمال رحلتها جراء العاصفة الثلجية”.

بدوره، قال رئيس مكتب الهلال الأحمر المحلي سيد نور محمد موسوي إنه تم إرسال طائرة مسيرة للبحث عن الحطام، فيما أفاد مسؤول آخر بإرسال 120 شخصا من 30 فرقة طوارئ للمساعدة في عمليات البحث.

في سياق متصل، قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي في رسالة تعزية إن نبأ الطائرة “غمر قلوبنا حزناً وأسى”.

من جهته، أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني وزارة المواصلات بإنشاء مجموعة أزمة للتحقيق في الحادثة وتنسيق جهود البحث والانقاذ.

يشار إلى أن شركة “إيه تي آر” المصنعة للطائرة مقرها مدينة تولوز الفرنسية وهي مشروع مشترك بين “ايرباص” وشركة “ليوناردو” الإيطالية.