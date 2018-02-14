أكد الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أمس ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد من اوائل الزعماء وقوفا مع مشكلة اللاجئين السوريين في وقت كان هناك لامبالاة من الاسرة الدولية.

وقال غوتيريس في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق انه بفضل رؤية وشجاعة وصبر وعزم سمو امير البلاد تحقق جمع الاسرة الدولية باقامة ثلاث مؤتمرات في الكويت لتخفيف اوضاع اللاجئين السوريين.

وأضاف “لن انسى عندما كنت المفوض الأعلى للاجئين في فترة مشكلة اللاجئين السوريين وهي اكبر ازمة انسانية في العالم وكان هناك لا مبالاة من الاسرة الدولية”. وقال مخاطبا سمو الامير “ولكن بفضل رؤيتكم وشجاعتكم وصبركم وعزمكم كان من الممكن ان نجمع الاسرة الدولية في هذه المكان ثلاث مرات من اجل جمع الموارد اللازمة من اجل تخفيف مشكلة الأوضاع الإنسانية للاجئين الانسانيين “وهذا لن انساه”.

من جهة اخرى، اشار غوتيريس الى دعوة تقدمت بها دولة الكويت أخيرا لعقد مؤتمر دولي بشان الاقلية المسلمة في ميانمار (الروهينغيا) مضيفا “كلنا ممتنون لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على دعمه لبلدان المنطقة والعالم”.

وعن العراق قال غوتيريس ان الصراع في العراق سبب له الكثير من الدمار مؤكدا دعم الامم المتحدة من خلال برامجها لخطط اعادة اعماره.

وهنأ غوتيريس الحكومة العراقية بانتصارها على ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) داعيا اياها الى تأمين مستقبل غير طائفي للعراق.

وقال ان الانتخابات العراقية المقبلة اساسية لاعادة البناء والاستقرار في العراق مشددا على ضرورة ان تكون السايسة المناهضة للارهاب فعالة في نزع التطرف بين ابناء الشعب العراقي.