غوتيريس لتقديم الدعم الدولي لاعمار العراق

نيويورك – كونا: حث الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس اول من امس على تقديم الدعم لاعمار العراق في (مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق) المنعقد في الفترة من 12 الى 14 فبراير الحالي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوجاريك في الايجاز الصحفي اليومي ان غوتيريس الذي سيتوجه الى الكويت اليوم “امس” سيجتمع على هامش الفعاليات مستضيف المؤتمر سمو امير الكويت الشيخ صباح الأحمد فيما يتوقع ان يجتمع ايضا برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والقادة الاخرين المشاركين في المؤتمر.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة في لقائه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشهر الماضي بدور دولة الكويت والتعاون الوثيق القائم بين المنظمة والكويت والاسهامات البناءة التي تقوم بها في دعم اعمال الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة لاسيما في الجانب الإنساني.

كما أشاد غوتيريس في لقائه مع رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار بالديوان الأميري الكويتي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبدالله المعتوق مطلع الشهر الحالي بدور الكويت في دعم مسيرة العمل الانساني وشراكتها مع الامم المتحدة في تنظيم ورعاية العديد من المؤتمرات المانحة والداعمة للعراقيين والسوريين والفلسطينيين والسودانيين وغيرهم.

وأكد غوتيريس حينها ان الأمم المتحدة مهتمة بالتطورات الإيجابية في العراق وانها تدعم بالكامل جهود إعادة الاعمار والاستقرار في هناك.