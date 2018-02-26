“غوص التطوعية” زين جزيرة أم القاز احتفالاً بالأعياد الوطنية

أقام فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية فعالية تزيين جزيرة (أم القاز) بالأعلام من خلال سارية نصبت في وسط الجزيرة احتفالا بالعيد الوطني الـ57 والذكرى الـ27 للتحرير.

وقال رئيس فريق الغوص وليد الفاضل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس ان تزيين (ام القاز) جاء لتسليط الضوء على أحد معالم الكويت التاريخية المهمة والتي تقع في مدخل جون الكويت.

واضاف الفاضل ان (أم القاز) تعد أول جزيرة صناعية في الكويت تم إنشاؤها في بداية مراحل الكشف عن البترول منذ نحو 70 عاما حيث كانت عبارة عن بئر نفطية بعمق 14 متراً تم إغلاقها في احتفالية نظمها الفريق قبل اربع سنوات .

وأوضح ان الموقع المتميز للجزيرة في مدخل الجون يحتم على جميع السفن الداخلة إليه مشاهدتها لقربها من الممر الملاحي وتقع شمال غرب أبراج الكويت وتبعد عن الساحل نحو 700 متر.

وأوضح أن طول (ام القاز) يبلغ 70 متراً وعرضها 30 متراً وارتفاعها متران عن سطح الماء مما يجعلها أفضل موقع بحري يمكن أن يقام عليه نصب تذكاري يمجد ويرمز للنشاط البحري الكويتي قديما.

وذكر أن فريق الغوص خاطب جهات عدة للعمل على صيانة الجزيرة من التآكل نظرا لقدمها معربا عن امله أن تتم إعادة ترميمها.