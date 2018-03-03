“غوص التطوعية” يرفع ثلاثة اطنان مخلفات من جزيرة عوهة

قال رئيس فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية وليد الفاضل امس ان الفريق رفع ثلاثة أطنان مخلفات من جزيرة “عوهه” كانت تشكل خطرا على الشاطئ والحياة الفطرية هناك. واضاف الفاضل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان غالبية المخلفات كانت من شباك الصيد الكبيرة ومخلفات بلاستيكية وأخشاب حرص الفريق على رفعها لخطورتها على البيئة البحرية ويسبب بعضها عوائق ملاحية مبينا أن الفريق انتشل ايضا سفن غارقة بجانب الجزيرة. وذكر ان حملة رفع المخلفات اتت ضمن مشروع الفريق الوطني وحملته التطوعية لتنظيف شواطئ وجزر الكويت بالتعاون مع بلدية الكويت. واشار الى ان عدة جهات حكومية كبلدية الكويت وخفر السواحل والإدارة العامة للاطفاء ولجنة إزالة التعديات التابعة لمجلس الوزراء قامت قبل ست سنوات بإزالة جميع الشاليهات ومواقع السكن والمخلفات بالجزيرة من أجل جعلها محمية طبيعية ما مكن الحياة الفطرية الساحلية والبرية من العودة الى سابق عهدها.