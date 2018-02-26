«غولدمان ساكس» يُحذر من هبوط الأسهم الأميركية 25 % في 2018

حذر بنك «غولدمان ساكس» من أن الأسهم الأميركية مُعرضة للانخفاض بنسبة تتراوح بين 20 % إلى 25 % بنهاية العام الجاري في حال ارتفاع عائد سندات الخزانة لآجل 10 سنوات لمستوى 4.5 %.

وقال «دان ستريفن» المحلل بالبنك الأميركي في مذكرة صادرة في بداية الأسبوع الجاري، إن عائد سندات الخزانة الأميركية لآجل 10 سنوات من المحتمل أن يُسجل 3.25 % بنهاية 2018، على الرغم من أن اختبارات الضغط توضح أنه من الممكن أن يصل إلى مستوى 4.5 %.

وأضاف المحلل أنه في حالة تحقق ذلك السيناريو فإن أسواق الأسهم قد تشهد تراجعاً في الأداء، كما أن الاقتصاد من المحتمل أن يعاني من التباطؤ الحاد «لكنه لن يعاني من الركود».

وفي مطلع الشهر الجاري تعرضت أسواق الأسهم الأميركية إلى هبوط حاد، فقد معه مؤشر «داو جونز» نحو ألفي نقطة، لكنها تحولت للارتفاع من جديد، وفي الأسبوع الماضي سجلت مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي.

كما أن عائد سندات الخزانة الأميركية لآجل 10 سنوات صعد في الشهر الجاري لأعلى مستوى في 4 سنوات وتجاوز مستوى 2.95 %.