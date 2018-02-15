غولدن يسقط أمام بورتلاند في الـNBA

واشنطن-أ ف ب:

لم تنفع النقاط الخمسون التي سجلها كيفن دورانت لغولدن ستايت ووريرز في ابعاد الهزيمة عن فريقه بسقوطه امام بورتلاند ترايل بلايزرز 117-123 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وكان داميان ليلارد المساهم الاكبر في فوز بورتلاند بتسجيله 44 نقطة كما اضاف سي جاي مالكولك 29 نقطة للفائز لينهي فريقه سلسلة من سبع هزائم امام منافسه.

ورفع بورتلاند رصيده الى 32 فوزا مقابل 26 خسارة ليرتقي الى المركز السادس في المجموعة الغربية.

في المقابل، مني ووريرز بخسارته الرابعة عشرة مقابل 44 فوزا ليبقى في المركز الثاني وراء هيوستن روكتس في الترتيب.

ولقي بوسطن سلتيكس خسارته الرابعة في اخر خمس مباريات بسقوطه امام لوس انجليس كليبرز 129-119 بقيادة المتألق دي اندري جوردان صاحب 30 نقطة (رقم قياسي شخصي).

في المقابل، حقق نيو اورليانز بيليكانز فوزا كبيرا على لوس انجليس ليكرز 139-117 بفضل انطوني ديفيس صاحب 42 نقطة مع 15 متابعة و3 تمريرات حاسمة.

وفي المباريات الاخرى، فاز انديانا بيسرز على بروكلين نتس 108-103، وواشنطن ويزاردز على نيويورك نيكس 118-113، ويوتا جاز على فينيكس صنز 107-97، واوكلاهوما سيتي ثاندر على ممفيس غريزليز 121-114، وديترويت بيستونز على أتلانتا هوكس 104-98، وتشارلوت هورنتس على أورلاندو ماجيك 104-102، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ميامي هيت 104-102.