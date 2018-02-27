مديرو المدارس للطلبة: الاختبارات التقويمية ستجرى في موعدها ولن تعاد وستخصم درجاتها

مطالبات بتفعيل لائحة الغياب والحزم في تطبيقها وايجاد سبل فعالة للقضاء على هذه الظاهرة

كتبت – رنا سالم:

رغم تحديد ديوان الخدمة المدنية عطلة الأعياد الوطنية ليومين فقط ، مدد اكثر من90% من طلبة المدارس إجازاتهم وغابوا جماعية حيث اكدت مصادر تربوية مطلعة لـ”السياسة” ان نسبة حضور الطلبة في الفصول الدراسية بالمدارس لم تتجاوز 10 % صباح يوم امس مشيرة الى ان اغلب الفصول كانت خاوية إلا من الكراسي والطاولات و اعداد فردية من الطلبة “تعد على اصابع اليد” .

واضافت المصادر ان الطلبة الحاضرين أمس تم جمعهم في فصل واحد وترتب على ذلك تغيير الخطة الدراسية للمعلمين مبينة ان مديري المدارس اكدوا ان الإختبارات التقويمية المقرر اجراؤها خلال الأيام الحالية لن يتم اعادتها للطلبة وسيتم خصم درجاتها مشيرة الى ان الغياب الجماعي لن يفيد الطلبة بل سيؤثر حتما بالسلب على سير العملية التعليمية وعلى تحصيلهم العلمي .

واكدت ان غياب الطلبة الذي بدأ في الأربعاء والخميس من الإسبوع الماضي سيؤثر حتما على عدم تمكن المعلمين من انهاء المناهج الدراسية بالصورة المطلوبة وفقا للخطة الزمنية الدراسية المحددة حيث من المفترض انهاء المناهج في منتصف ابريل المقبل الا ان الغياب سيغير خطط المعلمين لتكثيف الدروس على الطلبة بعد حضورهم والذي ينتج عنه صعوبة التأكد من استيعاب اغلبية الطلبة للدروس.

واشارت المصادر الى أن الغياب الجماعي ايضا من شأنه توجه التواجيه الفنية للمواد نحو الغاء جزء كبير من المنهج ان لم يكف الوقت لشرحه خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي والتي تعد قصيرة جدا كما ان اولياء الأمور سيتكبدون عناء الدروس الخصوصية اذا لم يلتزم ابناؤهم بالحضور والتقيد بالصفوف الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني القصير نسبيا والذي لا تتجاوز مدته 4 اشهر .

وفي السياق ذاته طالب العاملون في الميدان التربوي قيادات وزارة التربية ومدراء المدارس بتفعيل لائحة الغياب على الطلبة المتغيبين والمستغلين أيام الاجازات لتمديدها مشددين على ضرورة اتخاذ اجراءات حازمة في التطبيق والمتابعة والمحاسبة للاداريين المتساهلين مع الطلبة فضلا عن ايجاد سبل فعالة لعلاج هذه الظاهرة المنتشرة منذ سنوات والتي تسبق ايام الإجازات ومدها لما بعد الإجازات مما يتسبب بهدر مالي وتربوي كبير .

واقترح البعض ضرورة تقيد الطلبة بحضور أعداد ايام دراسية يلتزم بها الطالب خلال العام الدراسي و تجاوزها يؤثر على درجاته الا بإحضار نماذج طبية موثقة من جهات رسمية في حالة الغياب بعذر مرضي اضافة الى زيادة تفعيل دور الإخصائيين الإجتماعيين والنفسيين في المدارس لمواجهة هذه الظاهرة.

واكد معلمون لـ”السياسة” ان الدروس التي اكتسبها الطلبة خلال الفترة الماضية لن تكون ذات فائدة اذا لم يقوموا بمراجعتها والتأكيد عليها بشكل مستمر ، كما اقترح البعض حرمان الطلبة غير الملتزمين بالدوام من المشاركة في الأعمال الترفيهية والرحلات اضافة الى تكثيف الواجبات المنزلية عليهم ومكافأة الطلاب الملتزمين بالداوم بتكريمهم خلال الطابور الصباحي كنوع من انواع التميز وتشجيع الطلبة الغائبين على الإلتزام بالدوام .