غياب فانديرلي والوهيب يتواصل أمام العربي

كتب- ناصر الفضلي :

أكد منصور التنيب نائب رئيس جهاز الكرة بنادي كاظمة السفير سيفتقد خدمات مهاجمه البرازيلي فانديرلي اثناء مباراته امام العربي غدا على ستاد صباح السالم ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري فيفا ، مشيرا الى ان اللاعب يعاني من اصابة عبارة عن شرخ في اليد اليسرى تعرض له اثناء التدريبات وادى الى غيابه عن المباراة السابقة امام القادسية في اطار ذات المسابقة .

وأضاف ان غياب المدافع ناصر الوهيب سيتواصل امام الاخضر ايضا لنفس السبب ، لافتا الى ان مواجهة العربي لن تكون سهلة للفريقين خصوصا في ظل ما يمر به الاخضر حاليا من معنويات مرتفعة اثر فوزه المستحق على الجهراء في الجولة التاسعة اضافة الى تحسن اداء خط دفاعه بشكل ملحوظ منذ انطلاقة القسم الثاني من الدوري .

وأوضح ان عمل الجهازين الاداري والفني منصب حالية على اخراج اللاعبين من الحالة النفسية المتراجعة التي مروا بها بعد الخسارة الثقيلة امام القادسية برباعية نظيفة ، مبيننا ان البرتقالي قادر على العودة في اية مباراة متى ما كان اللاعبون حالتهم البدنية والفنية الطبيعية.

وكشف ان مجلس الادارة عقد اجتماعا مع اعضاء الجهاز الفني قبل 48 ساعة تم من خلاله توضيح الاسباب التي ادت الى الهزيمة امام الاصفر وانا مجرد كبوة سينهض البرتقالي منها قريبا خصوصا ان الادارة قدمت دعمها للمدرب البرتغالي توني ومساعده عبدالحميد العسعوسي .