“غيت آوت” الأفضل في جوائز “سبيريت”

سانتا مونيكا (الولايات المتحدة) ـ أ ف ب:

فاز فيلم الرعب “غيت آوت” الذي يندد بالعنصرية بجائزتي “افضل فيلم” و”افضل مخرج” لجوردان بيل في حفل “سبيريت اواردز” عشية توزيع مكافآت الاوسكار.

وتسلم الممثل جوردان بيل في مروره الاول وراء الكاميرا جائزته من سبايك لي. وقال: “حقائقنا هي امضى اسلحتنا في مواجهة اكاذيب هذا العالم”.

ويتناول فيلمه المرشح لاربع جوائز اوسكار، قصة رجل اسود يمضي عطلة نهاية اسبوع غريبة عند اهل صديقته البيضاء.

وعززت جوائز “سبيريت” موقع بعض المرشحين الاوفر حظا لنيل جوائز “اوسكار”.

فقد توجت اليسون جاني “افضل ممثلة مساعدة” عن تأديتها ام المتزلجة على الجليد تونيا هاردينغ في “آي تونيا”.

وسبق لها ان فازت بكل جوائز هذا الموسم ويتوقع الخبراء ان تفوز باوسكار على غرار سام روكويل وفرانسيس ماكدورماند.

وقد فاز الاخيران على التوالي بجائزة “افضل ممثل مساعد ” و”افضل ممثلة” عن فيلم “ثري بيلبوردز آوتسايد إيبينغ ميزوري” حول ام غاضبة تستأجر ثلاث لوحات اعلانية لمساءلة الشرطة لتنشيط التحقيق حول جريمة قتل ابنتها.

في المقابل شكل فوز الاميركي من اصل فرنسي تيموثي شالاميه (22 عاما) الموهبة البارزة الجديدة في هوليوود، بجائزة “افضل ممثل” عن دوره في “كال مي باي يور نايم” مفاجأة.

ففي جوائز “الاوسكار” يعتبر غاري اولدمان الذي يجسد “وينستون تشرشل” في “داركست آور” الاوفر حظا للفوز. وفازت غريتا غيرويغ بجائزة “افضل سيناريو” عن “ليدي بيرد”.

ونال فيلم “فيزاج فيلاج” من اخراج انييس فاردا وفنان الشارع جاي آر جائزة “افضل وثائقي” وهو مرشح للفوز “باوسكار” ايضا.

وفاز فيلم “امرأة رائعة” للمخرج التشيلي سيباستيان ليليو جائزة افضل فيلم اجنبي.

وشكلت جوائز “سبيريت اواردز” في السنوات الاخيرة مؤشرا جيدا لجوائز الاوسكار. ففي العام الماضي فاز فيلم “مونلايت” من اخراج باري جنكينز بجائزة “سبيريت افضل فيلم” اتبعها باوسكار في الفئة نفسها.