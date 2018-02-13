* “موعدنا” وجبة متكاملة ونجاحه مبني على التنوع

* برامج الهواء تحتاج سرعة بديهة وذكاء

القاهرة – أشرف توفيق:

عملت الإعلامية اللبنانية فاتن زين الدين في قناة “الحرة” لمدة ثمانية أعوام متواصلة بنجاح ساحق، ثم آن الأوان، ولأسباب عائلية أن تنتقل إلى قناة “الآن” وتقدم البرنامج الناجح “موعدنا” لتحقق المعادلة الصعبة وتطرح موضوعات منوعة في شكل وجبة اعلامية دسمة، وخفيفة في ذات الوقت، فهناك يوم لتفسير الأحلام، وأيام للموضوعات النفسية والاجتماعية والاتيكيت واللايف ستايل والموسيقي، وغيرها من الموضوعات الشيقة والمثيرة والجذابة التي تهم الناس وتخاطب أرواحهم وعقولهم، وقلوبهم وتقدمها اعلامية أكثر جاذبية، وتألقا أدركت أسباب النجاح متمثلة في ثقافة ووعي وجرأة وثقة بالنفس، وحضور طاغٍ… فاتن ضيفة “السياسة” في هذا اللقاء:

هل أنت سعيدة بترك قناة “الحرة” والعمل في “الآن”؟

قضيت ثماني سنوات جميلة وممتعة في قناة “الحرة”، وتربيت وكبرت فيها ولكن كل انسان يجب أن يمر بمراحل مختلفة من حياته، وكل فترة عمرية لها دور مختلف، ولقد تركت قناة “الحرة” وأنا اعشقها وعملت في قناة “الآن” لأسباب عائلية حتى أنتبه لافراد عائلتي أكثر فلهم حق عليَّ ولأحقق المعادلة الصعبة في الموازنة بين النجاح في عملي وحياتي الخاصة، وهو ما حدث مع قناة “الآن” في برنامجي المحبب إلى قلبي “موعدنا”.

يبدو أن علاقة غرام تنشا بينك وبين برامجك التي تقومين بتقديمها؟

نعم ولولا الحب ما استمرت الحياة ولو لم أحب برامجي وعملي ما حققت فيه أي نجاح، ولا تقدمت قيد أنملة وعلى الانسان أن يحب ما يعمل ويعمل ما يحب لاثبات ذاته وليفيد نفسه والآخرين.

لماذا حرصت أن يكون برنامجك “موعدنا” أشبه بالبلورة السحرية التي تضم كافة الموضوعات المتنوعة؟

أقدم البرنامج يوميا من الأحد للخميس ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة وكل يوم اخصصه لتناول قضايا معينة واستضيف من ست إلى سبع أشخاص لتناول هذه القضية، وطرحها من كافة الزوايا التي تهم المشاهد ونتلقي الاتصالات الهاتفية ونستعرض أهم أخبار “السوشيال ميديا” حتى نقدم وجبة دسمة متكاملة تسري “بصحة وهنا ” على قلوب المشاهدين لـ”موعدنا”.

حدثينا باستفاضة عن هذا التنوع؟

كل يوم مخصص لموضوع معين فالأحد مثلا مخصص لتفسير الأحلام، ونلتقي فيه بعدد من نماذج المجتمع المتنوعة الثرية كالطالب، والفنان، والمصور، ونستعرض أحلامهم اليومية وآراءهم الصريحة والجريئة في الأحلام، أما يوم الاثنين فيتناول قضايا نفسية واجتماعية تهم المشاهد وباقي الأيام نتناول الاتيكت وفن التعامل مع الآخرين بحرفية اقتدار ويوم لتناول القضايا الصحية والغذائية وآخر لتناول موضوعات الموضة والأزياء واللايف ستايل والفاشن شو والموسيقى.

تميز برنامجك بأن البطل هو موضوع الحلقة وليس الضيف فهل هذا تعمد؟

نعم، فهو أشبه بالمسلسل الذي تكون قصته القوية والسيناريو والحوار هو محور الأحداث التي تكتمل باستضافة نجوم المجتمع في كل المجالات فيساهمون أكثر في انجاح البرنامج واثراء موضوعاته، كما تعمدنا ألا يتحدث الضيف أحيانا في مجال تخصصه كنوع من التجديد فنستضيف فنان مثلا ليتحدث عن قضايا أسرية واجتماعية كالانتحار أو الخيانة الزوجية… الخ.

قدمت الفن أيضا بشكل مختلف عما قدمته من قبل، فهل هذا تعمد أيضا؟

نعم، وحتى ينجح الانسان عليه أن يكون متنوعا ومختلفا ومتجددا باستمرار ولهذا كان أسلوبي مختلفا في استضافة الشخصيات الفنية من مختلف أنحاء الوطن العربي لاخراج كنوز الأحداث والذكريات من داخلهم واستعراض ثقافتهم الواسعة بما يمتع الفنان ويثري البرنامج ويفيد المشاهد في وقت واحد.

هل ترين أن برامج الهواء محفوفة بالمخاطر؟

نعم، ليس هناك مجال للخطأ في هذه النوعية من البرامج لأننا على الهواء مباشرة وعلى الاعلامية المخضرمة، أن تتلافي أي خطا يواجهها بسرعة البديهة والذكاء.

ترددين دائما” أنا لا أتوقف عندما أكون متعبة وانما عندما انتهي” فماذا تقصدين؟

انه لا يأس مع الحياة وطالما في الانسان نبض فعليه ألا يركن للفشل وان يحاول تحقيق أحلامه حتى يحقق ما يريد, فالموت فقط هو النهاية، وليس التعب لأننا يمكن أن نتغلب عليه ونقاومه بالحنكة والخبرة والصبر والجلد.

صرحت انه من أحب حلقات البرنامج إلى قلبك عندما تستضيفين مواهب صغيرة، فما السبب في ذلك؟

أنا أم وأحس جيدا بالأطفال ومواهبهم الصغيرة وعندما استضيف موهبة صغيرة مثلما حدث مع الموهبة سارة, زايد, التي تعزف على الغيتار شعرت بقلبي يخفق لها ولموهبتها ولجمالها وبراءتها, ولذا أعلن أن برنامجي منبر لكل المواهب الصغيرة لتعبر عن حالها.

ما أهم الموضوعات التي تناولتها في “موعدنا”؟

كما شاهدتم جميعا تناولنا عدداً من الموضوعات الشيقة والمهمة ومنها الأسس المهمة لاختيار شريك الحياة, لأن الحب وحدة لا يكفي وموضوع ما هو الأهم أن تكون ناجح أم تكون مشهور وما مفهوم النجاح عند البعض وهل تملك مفاتيح النجاح الخاصة بك؟ وهل حصلت المرأة العربية على حقوقها، وأهم تحدياتها وماذا عن تبعيتها الاقتصادية للرجل وغيرها من القضايا التي تهم المرأة، وقضية تحديات الشباب ما هي وكيف نواجهها وندعمها، والموهبة التي تعد هبة، كيف ننميها ومتى تتحول إلى احتراف؟ والأحلام منها ما يتحقق وما يزال خيالا، كيف نسعى وراءها وكيف نبلغها. وغيرها من القضايا الهامة والحساسة التي قدمتها في “موعدنا”.