كتب – عبدالناصر الأسلمي:

نظّم مكتب الشهيد مساء اول من أمس “ماراثون شكرا الشهيد” بمشاركة فئات عديدة من المجتمع وذلك ضمن فعاليات مهرجان “شكرا 2” الذي يقيمه المكتب احتفالا بالأعياد الوطنية وقالت الوكيل المساعد مدير عام مكتب الشهيد فاطمة الأمير ان الماراثون يعتبر جزءاً من نشاط المكتب الموجّه نحو جميع أفراد المجتمع، إذ انه يؤكد سعي المكتب إلى المشاركة مع أبناء الشعب والانفتاح على المجتمع، فالشهيد لا يخص أبناءه فقط بل جميع أبناء الوطن.

ولفتت الامير إلى مشاركة نحو 500 مشارك في الماراثون وذلك من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية المختلفة من الرجال والنساء بالاضافة إلى مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة واصفةً المشاركة بالممتازة كونها شهدت تنظيما عاليا وناجحاً وحقق مبتغاه في نشر التوعية بأهمية الرياضة والصبر على المشقات، مشيرة إلى أن مكتب الشهيد يحرص على أن يتشارك مع الجميع فهو ليس بمعزل عن الناس.

وقالت نحرص ان نغطي الجانب الرياضي باعتبار ان العقل السليم بالجسم السليم

واحببنا تشجيع كل من يهوى رياضة المشي واعلنا عن الماراثون قبل فترة وتسجل تقريبا 500 من شرائح متعددة واشتركو معنا اليوم لافتة الى ان اهم شريحة لدينا هم ابناؤنا ذوو الاحتياجات الخاصة وشريحة الرياضيين من شباب وفتيات واشارت الى ان الماراثون اشتمل على ثلاثة مستويات حسب الاعمار ووُزّعت الهدايا والجوائز على الفائزين معربة عن تمنياتها للكويت تحت قيادة صاحب السمو امير البلاد ان تسير للتفوق دائما وللأعلى والاحسن واضاف كما نحرص ان تكون احتفالات الاعياد الوطنية متنوعة ومتجددة حيث سيكون لدينا أيام 21 و22 و 23 الجاري في حديقة الشهيد (شكرا 2) للجهات التي شاركت في ادارة البلد داخل الكويت في ايام العدوان العراقي فيما سيكون الختام في المسرح حيث سيعرض فيه مجموعة من الفقرات سواء مسابقات او اغان وطنية وغيرها.

ولفت الى ان المهرجان سيبدأ من الساعة الرابعة عصرا خلال الايام الثلاثة ولأول مرة سنقدم شخصية شقردي التي صممها مكتب الشهيد وتحمل رسالة وطنية في حب الكويت والعطاء مشيرة الى ان فريج شقردي سيكون خاصا للأطفال من رسم وزراعة وقصص وحزاوي حيث ينقل شقردي لهم رسالة اهل الكويت في ضرورة المحافظة على بلدهم والعطاء للبلد الغالي وآملة من الناس المشاركة في هذه الايام ومشاركة الفرحة وتكون فرحتنا تليق بالكويت وخالية من السلوكيات والممارسات الخاطئة.

من جانبها قالت مديرة ادارة التوجية والرعاية الاسرية بمكتب الشهيد في الديوان الاميري اشواق العرادة ان مهرجان “شكرا 2” الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو على مدى 3 ايام في حديقة الشهيد يوم 21 وحتى 23 بالفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة مساء على ثلاثة مواقع وايضا لدينا معرض يضم عشرين جهة مشاركة كانت متواجدة في فترة الغزو في الكويت وستوضح للجمهور ما كانوا يعملونه خلال فترة الغزو وسيتكلمون عن العطاء وعن الولاء وتلاحم اهل الكويت وكيف حافظوا عليها.

واضافت نقول للشعب شكرا على ما بذلتموه اثناء هذه الفتره وشكرا لمن ضحى للكويت لافتة الى ان المهرجان سيتضمن برامج متنوعة تشمل مسرح عرائس للاطفال وفيلم اطفال شقردي بالاضافة الى مجموعة من الفعاليات اما الختام فسيكون في المسرح الروماني من الرابعة وحتى التاسعة مساء ويتخلله فقرات متنوعة وجوائز وهدايا بالاضافة الى عروض فلكور شعبي كويتي غنائي وطربي واغان وطنية تبث روح الحماس.