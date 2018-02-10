فافرينكا يضرب موعدا مع باشيتش بنصف نهائي تنس صوفيا

صوفيا رويترز- تفوق السويسري ستانيسلاس فافرينكا على الصربي فيكتور ترويتشكي 6-1 و7-6 ليحجز مكانا في الدور قبل النهائي لبطولة صوفيا المفتوحة للتنس حيث يبدو انه يتعافى بشكل جيد من اصابة في الركبة.

وخضع اللاعب المخضرم البالغ من العمر 32 عاما لجراحة في اغسطس وعاد الى الملاعب الشهر الماضي وقدم لمحات رائعة أمام الجماهير اليوم بضرباته الخلفية المميزة.

وقال فافرينكا الذي يسعى للفوز بأول ألقابه منذ الفوز ببطولة جنيف المفتوحة في مايو كانت مباراة رائعة. قدمت أداء أفضل مما كنت أتوقع .

وتابع أتحسن كل يوم. أتحرك بشكل أفضل وأسدد ضربات ارسال قوية. أعتقد ان مستواي يتحسن .

وسيواجه فافرينكا في الدور قبل النهائي اللاعب البوسني ميرزا باشيتش الصاعد من التصفيات الذي قدم عرضا جيدا ليتفوق على مكسيميليان مارتر ويطيح بثاني لاعب ألماني على التوالي من البطولة بعد فوزه على فيليب كولشرايبر المصنف الرابع .

وسدد الروماني ماريوس كوبيل المصنف 93 عالميا 13 ضربة ارسال ساحق ليبلغ الدور قبل النهائي لاول مرة في بطولة تابعة لاتحاد اللاعبين المحترفين بالفوز على جيل مولر لاعب لوكسمبورج المصنف الثالث.