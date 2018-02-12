فالفيردي غير راض عن تعادل برشلونة

مدريد-أ ف ب: أرغم خيتافي مضيفه برشلونة المتصدر على التعادل السلبي، واستعاد فالنسيا المركز الثالث من ريال مدريد بفوزه على ضيفه ليفانتي 3-1، فيما حافظ اشبيلية على فرصته الاوروبية بتغلبه على ضيفه جيرونا 1-صفر في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم والتى اقيمت اول من امس .

وبدوره اعرب فالفيردي مدرب برشلونة عن عدم ارتياحه بالتعادل وقال «لم نكن نريد التعادل على ارضنا، لكن هذه هي كرة القدم وهذا الامر يحصل احيانا، انها المباراة الثالثة في اسبوع واحد دون ان نحقق الفوز. المنافس قام بعمل دفاعي هائل، ولم ننجح في التسجيل».

واضاف «ربما كانت تنقصنا الشرارة. لقد املنا دائما مع مرور الوقت بأن نحصل على فرصة امالة الكفة لصالحنا برغم ان المنافس كان خطرا في المرتدات. لم يكن ذلك ممكنا. لقد سنحت لنا عدة فرص دون ان نسجل، وهذا امر مستغرب على ارضنا».

وعلى ملعب ميستايا، حقق فالنسيا فوزا مهما على ليفانتي 3-1 ورفع رصيده الى 43 نقطة استعاد بها المركز الثالث بفارق نقطة واحدة امام ريال مدريد الذي تغلب أول أمس على ريال سوسييداد 5-2.

وتقدم فالنسيا بواسطة سانتي مينا الذي تابع برأسه في الشباك كرة ارسلها دانيال باريخو من ركلة ركنية (17)، لكن هذا التقدم لم يدم اكثر من دقيقة واحدة حيث عادل ليفانتي بسيناريو مشابه تقريبا من ركلة ركنية نفذها خوسيه كامبانيا، لكن المتابعة كانت بقدم سيرخيو بوستيغو (18).

وفي الشوط الثاني، اضاف فالنسيا هدفين بواسطة لوسيانو فييتو اثر تمريرة رأسية من مينا (65)، وباريخو الذي نفذ بنجاح ركلة جزاء تسبب بها روبير بيار بارتكابه خطأ ضد الايطالي سيموني زازا (89).