أوروبا في حالة عداء ظاهر مع الإسلام الذي سيختفي منها بعد عقود إذا لم نهتم بالشباب

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

أكد نائب رئيس الحزب الهولندي الحاكم السابق ارنود فاندور ان لوبيا اميركيا ـ اسرائيليا دفعه لانتاج فيلم فتنة المسيء للرسول محمد عليه الصلاة والسلام وذلك بهدف تخويف الغرب من الاسلام, لافتا في الوقت ذاته الى انه عمل في مجال الدعوة بعد اعتناقه الاسلام للتكفير عن ذلك.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي نظمه برنامج “سلسبيل” الداعم للتعايش السلمي مساء السبت الماضي.

وقال فاندور انه لم يعد يخاف شيئا إلا الله خاصة أنه كان يسمع الإشاعات حول وفاته حرقا أو انتحاره, لافتا الى انه كان في بداية الأمر بعد انتاج الفيلم مباشرة وقبل إسلامه يمشي مع حماية نظرا للتهديدات التي كان يتلقاها وكذلك بعد إسلامه كان يتنقل ضمن طاقم حماية لكنه في النهاية تخلى عنهم نظرا لإيمانه بما يكتبه الله للإنسان من قدر.

وأضاف لقد خسرت وظيفتي وأصدقائي بسبب اعتناقي الإسلام وأوروبا الآن في حالة عداء ظاهر مع الإسلام الذي سيختفي الإسلام منها بعد ثلاثين أو أربعين عاماً إن لم نهتم بالشباب, مؤكدا ان الجهة التي دفعته لإنتاج الفيلم المسيء هي “لوبي أميركي- إسرائيلي”, ونصحته بانتاجه للتخويف من الاسلام وما أقوم به في مجال الدعوة لعله يكون تصحيحا للأخطاء التي ارتكبتها.

وتابع ان اعتناقي الإسلام كلفني كثيراً والعديد من أقاربي واصدقائي ابتعدوا عني فيما أمي كانت أكثر الأشخاص دعماً لي عند إسلامي رغم أنها لم تسلم وابني الكبير اسكندر الذي أصبح اسمه أمين اعتنق الإسلام بعد اعتناقي له وحول ملابسات إنتاجه لفيلم فتنة ذكر أن سبب إقدامه على إنتاج هذا الفيلم مع مجموعة آخرين هو ظنهم وقتها أن الإسلام يشكل تهديداً وله آثار سلبية على الحياة في أوروبا وهذا ليس عذرا بل السبب الأساسي وقتها كان الجهل بالإسلام حيث اعتقدنا أننا بهذه الطريقة نحذر الناس من الإسلام وأنا نادم على إنتاج هذا الفيلم جداً جداً.

واضاف: أتحمل جزءاً ولو صغيراً من أسباب كراهية الغرب للإسلام بسبب الفيلم الذي اشتركت في انتاجه ولذلك أقوم الآن بالتكفير عن ذلك والحمد لله قررت استخدام مهاراتي التي كنت أكرسها سابقاً ضد الإسلام، في خدمة الإسلام والدعوة، وهذا ما جعل حزب «من أجل الحرية» الهولندي المعادي للإسلام ألا يرحب بوجودي معه، فانشأت حزبا سياسيا جديدا في لاهاي وهو حزب على أساس اسلامي للدفاع عن المسلمين في هولندا.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة العطاء العالمي، أحمد الفارسي، إن ارنود فاندور، الذي تستضيفه جمعية آيات الخيرية، برعاية من مبرة الصانع، ومركز العطاء العالمي الإعلامي، وفندق “ريجنسي”، يرافقه في زيارته سفير السلام في الهيئة العالمية للسلام، في الأمم المتحدة، رئيس جمعية الدعوة الإسلامية الكندية، في أوروبا، الداعية شزاد محمد، إضافة إلى المدير التنفيذي، لمؤسسة الوقف في هولندا نصر محمد, لافتا الى ان زيارته، جاءت ضمن برنامج ” سلسبيل ” لدعوة المشاهير لزيارة الكويت.