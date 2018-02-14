“فتح الخير” بشارة في … المركز العلمي

افتتح المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي عرض “بشارة فتح الخير” ، تزامنا مع الاحتفالات الوطنية. وقالت المدير العام في المركز العلمي رنا النيباري : ” “بمناسبة مرور “57” عاماً على ذكرى الاستقلال، ومرور “27” عاماً على تحرير دولة الكويت افتتح المركز عرض “بشارة فتح الخير” التاريخي الذي يحكي قصة آخر سفينة بوم “سفّار” التي سلِمت من الضياع برعاية كريمة من بنك الخليج، ضمن إطار التزامهم بدعم المبادرات التي تعود بالفائدة على المجتمع الكويتي”.

من جانبها قالت ليلى القطامي، مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى البنك: “يسرنا التعاون مع المركز العلمي لإقامة عروض “بشارة فتح الخير” خلال شهر فبراير، الذي تحتفل خلاله الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير. لافتة الى ان بنك الخليج يولي أهمية كبيرة للمبادرات التعليمية والثقافية وذلك من خلال ستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها، ولعل هذه العروض تأتي في صميم ذلك الأمر، حيث تسلط الضوء على بوم فتح الخير الذي يروي جزءاً من قصة التراث البحري الكويتي، وأهميته بالنسبة للكويت”.

يذكر أن “بطل القصة النوخذة عيسى يعقوب بشارة، آخر نوخذة قام بقيادة البوم، خلال رحلته على متن بوم “فتح الخير” الموجود في مرسى السفن الشراعية في المركز العلمي ويعتبر هذا العرض هو الأول من نوعه ويتميز بالمؤثرات الصوتية والبصرية بالإضافة إلى التمثيل الحي على متن بوم فتح الخير.

بوم “فتح الخير” الشامخ، وهو البوم الأصلي الوحيد المتبقي من حقبة ما قبل اكتشاف النفط، حيث قام ببنائها علي عبدالرسول في الكويت في عام 1938 لصالح التاجر محمد ثنيان الغانم وأخيه ثنيان الغانم، واستغرق بناؤها 60 يوماً. يمثل هذا العرض عراقة تاريخ الكويت وكفاح أجدادنا خلال رحلاتهم البحرية, ويستمر حتى تاريخ 13 مارس المقبل.