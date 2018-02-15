• القطان: سجناء اقتحام المجلس لم يسرقوا الناقلات ولم يفجروا المقاهي

• الشطي لـ”السياسة”: اعتصام ساحة الإرادة كشف حقيقة المعارضة الزائفة

• الفضل: “أخرق الاخوانجية” هدد النظام إن لم تأت الاحكام على ما يشتهي

• النصف: خطاب من ذكّر بسارق الناقلات كان نجما بقناته!

كتب ـ محرر الشؤون المحلية:

عادت جماعة الاخوان المسلمين إلى لغة الاسفاف والتهديد والوعيد وخلط الاوراق والصيد في الماء العكر، التي كانت انتهجتها ابان ما سمي بـ”الحراك” الذي تزامن مع ثورات الربيع العربي منذ العام 2011، وسط دلائل تؤكد ان رموز الجماعة واقطابها يستعدون للتصعيد ولم يتعلموا دروس الماضي القريب.

ففي ندوة بعنوان “متضامنون” أقيمت في ساحة الارادة وتحدث فيها النائب السابق أحمد السعدون والداعية الاخواني أحمد القطان وعضوا المجلس المبطل الاول بدر الداهوم وفيصل اليحيي للمطالبة باطلاق سراح النواب المحبوسين في قضية اقتحام مبنى مجلس الامة المنظورة امام محكمة التمييز حاليا قال القطان: إن”هؤلاء الشرفاء من ابنائنا لم يتاجروا بالديزل ولم يسرقوا الناقلات ولم يفجروا المقاهي ولم يزعزعوا أمر الحرمين الشريفين”.

واضاف:”لم يخرج أحدهم خارج الكويت لكي يشتم دول الخليج ثم لا يحاكم ولا يحاسب ثم لا يدُعى الانتربول للقبض عليه وتسليمه إلى الكويت ليوضع في السجون”.

وفيما أشار إلى عبارة “هذولا عيالي”- قال القطان: “هذولا عيالك أيضا” !

“الخلط” الذي مارسه القطان بين ضحايا تفجير ارهابي آلم الكويت وأهلها جميعا آنذاك وبين عدد من النواب والشباب الذين اقتحموا مبنى المجلس وصدرت بحقهم أحكام قضائية أثار جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي وفي اوساط النواب،إذ هاجم النائب خالد الشطي بشدة الاعتصام الذي شهدته ساحة الإرادة ، مؤكدا انه كشف عن الوجه الحقيقي للمعارضة الزائفة.

وأضاف في تصريح إلى “السياسة”: ان خطابهم كان طائفيا واقصائيا وتعريضا بالقيادة السياسية متهما إياهم بمحاولة الانقضاض على موارد الدولة وإحداث فتنة وشقاق في المجتمع الكويتي.

وذكر الشطي أن عبارة “هذولا عيالي” قيلت في وصف شهداء كانوا يصلون في مسجد الصادق تيتم ابناؤهم وترملت نساؤهم وثكلت أمهاتهم بسبب حزام ناسف من ارهابي يحمل الفكر التكفيري الذي دعمته أقطاب من المعارضة المزيفة.

وقال : بعد أن هددوا بجز الرؤوس والقتل هاهم يكررون الخطاب الارهابي وكأنهم لم يستوعبوا أو يتعلموا من الدروس السابقة.

ودعا الشطي الحكومة إلى ان تؤسس لخلق مناخ من أجل وقف نزيف هذا التيار التكفيري في الكويت عبر أجندة ثقافية وحوارات فكرية وتصحيح المسار التربوي والاعلامي والخطاب الديني ليتم القضاء على مثل هذه الخطابات العنصرية المقيتة.

بدوره قال النائب أحمد الفضل: إن جملة (هذولا عيالي) أطلقت على مجموعة من الكويتيين الابرياء الذين كانوا يصلون في مسجدهم في رمضان قبل ان تأتيهم يد الغدر الداعشية، هؤلاء لم يسرقوا ناقلات ولم يفجروا مقاه شعبية ولم يتهجموا على بلدهم.

واستدرك قائلا:”أما إن فُهمت جملة هذولا عيالي بالسذاجة التي ابداها أحد ” المومياوات الاخوانجية” حيث اطلقها بشكل عام مطالباً باعتبار أن المحكومين باقتحام المجلس ايضاً (عياله) وبالتالي يطلب العفو عنهم! فبخلاف أن الأمرين ليسا سواء ، فهذه المطالبة تفتح المجال لاعتبار أن كل المحكومين بمختلف القضايا من الكويتيين هم كذلك ويحق لذويهم واهلهم المطالبة بالمثل!

وأوضح الفضل أن “هذا الفهم الأخرق ليس الا محاولة اخوانجية بائسة لانقاذ بعض رموزهم المشمولين باقتحام المجلس أو ترديد الخطاب المسيئ، وذلك كله يعتبر تدخلا في أعمال القضاء وايهاما للعامة بأن الأحكام القضائية منوطة بتقدير سمو الامير كما أوضح ذلك جنرالهم (الأخرق العود) في مقالة قبيحة اللفظ والمقصد يهدد بها نظام الحكم بشكل فج ومباشر إن لم تأت الاحكام على ما يشتهي .. “هزلت والله”.

الحديث ذاته استنكره النائب راكان النصف الذي قال :ان الشباب دفعوا من حياتهم ثمنا في السجن من أجل ثوابت يؤمنون بها وإن كنا نختلف معهم بالاسلوب والسلوك،منها محاربة الفساد والخطاب الطائفي، ثم يأتي احدهم ومن على منبر الدفاع عنهم ليضرب ثوابتهم في مقتل عبر خطاب طائفي جديد! والغريب أنه يُذكر المجتمع بسارق الناقلات وهو من كان نجما بقناته!”.

من جهته، خاطب النائب صالح عاشور القطان قائلا: إن طرحك يفرّق بين أبناء الوطن والكلام فيه تمزيق للمجتمع في الوقت الذي نحتاج فيه إلى وحدة الصف،بل يشجع البعض على الوقوف ضد المسجونين بسبب هذا الطرح البغيض، اعلم إن مقارنتك خاطئة جداً بين شهداء ذهبوا وهم ساجدون وبين اشخاص اقتحموا مرفقا عاما”.