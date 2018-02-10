كتب – محمود شندي:

استمرت حالة الفتور في البورصة خلال شهر يناير الماضي وذلك امتدادا لحالة الخمول التي ضربتها منذ الاعلان عن ترقيتها الى الاسواق الناشئة وانضمامها لمؤشر فوتسي، وأتت الاحداث السياسية في المنطقة لتزيد من مخاوف المتداولين ودفعتهم الى حالة من التحفظ الشديد والبقاء بالسيولة خارج السوق ترقبا للفرص الاستثمارية المتاحة وهو ما انعكس على حجم الحسابات النشطة والخاملة خلال شهر يناير الماضي حيث تراجعت الحسابات النشطة بصورة كبيرة خلال يناير بنحو 921 حسابا بنحو 5.1 % لتبلغ 16900 حساب بعد ان كانت 17821 حسابا.

واشارت احصائية حول حسابات التداول النشطة وغير النشطة من حيث جنسية المتداول الى استمر تراجع حجم الحسابات النشط لتمثل نحو 4.5 % من اجمالي الحسابات المتداولة في السوق فيما كانت الحسابات الخاملة 95.5 % بنحو 364754 حسابا من اجمالي الحسابات التي بلغت 381654 حسابا، فيما ارتفعت الحسابات الخاملة خلال يناير بنحو 1501 حساب قياسا بديسمبر 0.4 % ، فيما ارتفع حجم الحسابات الاجمالية في السوق خلال يناير بنحو 580 حسابا .

واشارت الاحصائية الى نمو حسابات العملاء المدرجين منذ يناير 2017 وحتى نهاية يناير 2018 بنحو 8370 حسابا بما يعادل 2.2 % لتبلغ 381.65 الف حسابا بعد ان كانت في يناير 2017 نحو 373284 حسابا فيما ارتفعت عدد الحسابات غير النشطة بنحو 9390 حسابا بنسبة 2.6 % فيما تراجع الحسابات النشطة بنحو 1020 حسابا بنحو 5.6 % لتبلغ 16900 حساب بعد ان كانت فى يناير 2017 .

ولفتت الاحصائية الى ان عدد الحسابات النشطة للكويتيين قد تراجع بنحو 920 حسابا خلال شهر يناير الماضي لتبلغ 15765 الف حسابا بعد ان كانت16685 حسابا فى نوفمبر اما الحسابات الكويتية غير النشطة فقد ارتفعت بنحو 1482 حساب لتبلغ 346435 حسابا، اما حسابات الخليجيين النشطة فقد تراجعت بنحو 3 حسابات لتبلغ نحو 231 اما غير النشطة فقد ارتفعت بنحو 5حسابات واما حسابات الجنسيات الاخرى النشط فقد ارتفعت بنحو 16حسابا اما الحسابات غير النشطة فقد ارتفعت بنحو حسابين .

واشارت احصائية عن حجم التداول في بورصة الكويت طبقا لجنسية و فئة المتداول «المجمعة» خلال عام 2017 الى وجود عمليات تخارج قوية من قبل الافراد ومحافظ العملاء والصناديق الاستثمارية الكويتية فى السوق وهو ما ادى الى تراجع حجم استثماراتهم بنحو 92.7 مليون دينار ، اما صافى استثمارات الخليجيين في السوق فقد شهدت ارتفاعا بقيمة 33 مليون دينار نتيجة دخول استثمارات جديدة من قبل الشركات والمؤسسات ومحافظ العملاء الخليجية وهوما يشير الى تحول بعض الاستثمارات الخليجية الى الاستثمار في بورصة الكويت، فيما ارتفعت استثمارات الجنسيات الاخرى بواقع 59.7 مليون دينار، ليبغ بذلك اجمالى الاستثمارت غير الكويتية التي دخلت البورصة 103 ملايين دينار منذ بداية 2017 .

وحول البيانات الخاصة بتداول الافراد الكويتيين بصورة مجمعة خلال عام 2017 فتشير الاحصائية الى بلوغ عدد الاسهم التي تم شراؤها نحو 29.5 مليار سهم بقيمة 2.5 مليار دينار بمعد 45.2 % فيما بلغت عدد اسهم المباعة 28.9 مليارسهم بقيمة 2.6 مليار ديناربمعدل 45.5 % ليتراجع حجم الاستثمارات الجديدة من قبل الافراد الكويتيين في السوق 15.8 مليون دينار .