“فجر الصباح” … تحتفل بالأعياد الوطنية

احتفلت مدرسة فجر الصباح الأهلية في مقرها الجديد في السالمية … بالأعياد الوطنية… لدولة الكويت, حيث قامت طالبات المدرسة برفع الاعلام الكويتية وصور سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الامين وترديد الاناشيد الوطنية واداء الفقرات الشعبية والتراثية الرائعة … بحضور مديرة المدرسة نوال الكندري والمديرات المساعدات الاخت ماري روز وهناء عنبر.
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