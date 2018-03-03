“فجر الصباح” … تحتفل بالأعياد الوطنية

المديرة المساعدة ماري روز مع مديرات المدرسة

احتفلت مدرسة فجر الصباح الأهلية في مقرها الجديد في السالمية … بالأعياد الوطنية… لدولة الكويت, حيث قامت طالبات المدرسة برفع الاعلام الكويتية وصور سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الامين وترديد الاناشيد الوطنية واداء الفقرات الشعبية والتراثية الرائعة … بحضور مديرة المدرسة نوال الكندري والمديرات المساعدات الاخت ماري روز وهناء عنبر.