فرانشيسكو ينتقد ازدواجية الذئاب أمام شاختار

تحدث المدير الفني لروما، إيزيبيو دي فرانشيسكو، بعد الخسارة أمام شاختار 1/2 اول من امس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال مدرب الجيالوروسي لشبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية «أعتقد أنني رأيت روما على هيئة فريقين، فبعد أن استقبلنا الهدف الأول تغيرت الكثير من الأشياء، عانينا من الناحية البدنية».

وأضاف «في الشوط الأول لعبنا لأجل الهجوم وفي الشوط الثاني تراجعنا ولا أعرف لماذا، هذا هو السبب في غضبي، تلقينا هدف من لقطة فردية بين مهاجم ومدافع، لكن ما فعلناه اليوم لا يبرر الأخطاء التي ارتكبها الفريق، خاصة وأن به العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة».

وتابع «لا أعتقد أنه علينا أن نتسم بالغرور عند التقدم في النتيجة بالمباراة، لأن روما لا يصل كل عام لنهائي دوري الأبطال، ولكن علينا الآن أن نهتم بالأمور البدنية، الشوط الثاني كنا سيئين للغاية في التعامل مع اللقطات الفردية للاعبي شاختار وهو أمر كنا ممتازين فيه بالشوط الأول».

وعن أداء إيدين دجيكو قال «أعتقد أنه سوف يساعدنا كثيرًا، وخاصة في مباراة الإياب لأنه لاعب مهم، لقد صنع الهدف الأول لأوندير، وفي الشوط الثاني لم تصله مساندة من البقية، أتمنى أن يعود للتسجيل في أقرب وقت لأنه يعيش لأجل ذلك».

وفي النهاية تحدث عن الأداء المبهر لحارس مرماه أليسون بيكر «يملك جودة ممتازة، لديه ثقة كبيرة في التصدي لأصعب الفرص، وهو يجعلك تتخيل أنها كرات سهلة، إنه يلعب دوره على أكمل وجه».