باريس – أ ف ب:

كشف زعيم اليمين الفرنسي رئئيس حزب “الجمهوريين” لوران فوكييه في محاضرة أمام طلاب بثت قناة “تي أم سي” التلفزيونية مقطعاً منها سجل من دون علمه، أن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي كان يتنصت على وزراء حكومته.

وأكد فوكييه أول من أمس، أن الرئيس الحالي ايمانويل ماكرون أنشأ “خلية لتدمير” رئيس الوزراء فرنسوا فيون طوال ولاية ساركوزي، المرشح للرئاسة في انتخابات مايو العام 2017.

ورد المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو في تغريدة على موقع “تويتر”، “إهانات وشتائم وسوقية … مفهوم خاص للتعليم … طلاب المعهد يستحقون افضل من ذلك”.

وقال إن “نيكولا ساركوزي وصل إلى حد مراقبة الهواتف النقالة للذين يدخلون إلى مجلس الوزراء”.

وأضاف “كان يتنصت عليهم للاطلاع على كل رسائلهم الإلكترونية وكل رسائلهم النصية والتحقق مما كان يقوله كل من وزرائه عند دخوله إلى مجلس الوزراء”.

وفوكييه كان وزيراً مكلفا الشؤون الاوروبية ووزيرا للتعليم العالي والبحث ابان عهد ساركوزي.

ورفضت مصادر قريبة من فوكييه التعليق.

وبشأن ماكرون، قال فوكييه “موضوعياً لم يكن محظوظاً، فيون يفوز في الانتخابات التمهيدية، وفي الخلف كان يدمره … إنني واثق أنه نظم ذلك، أعتقد أنه ساهم إلى حد كبير في تشكيل خلية تدمير”.

من ناحية أخرى، حذر رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي أحمد أوغراش أمس، من وجود “نوايا سيئة” وراء تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن إصلاح المؤسسات الإسلامية في فرنسا.

واعتبر أنه “يوجد انطباع خاطئ في فرنسا عن المسلمين والإسلام”.

وأضاف إن “ماكرون يريد طمأنة الشعب الفرنسي للإسلام، ويقول إنه هو الوحيد القادر على إجراء التعديلات والإصلاحات في بنية المؤسسات الإسلامية ومفهوم الإسلام”.

وأشار إلى ضرورة تعديل رسالة ورؤية ونظام المجلس الإسلامي، الذي تم تأسيسه قبل 15 عاماً، مؤكداً ضرورة استقلاليته.

وأوضح “نحن في دولة علمانية، ويمكن لماكرون بصفته رئيساً للجمهورية أن يتقدم بتوصيات فقط في هذا الشأن وتسهيل مهامنا، أما إجراء إصلاحات في المجلس الإسلامي فهذه مهمتنا ومسؤوليتنا نحن فقط”.