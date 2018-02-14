بيونغ تشانغ-وكالات: سجل منتخب الهوكي المشترك للسيدات من الكوريتين الجنوبية والشمالية امس هدفا تاريخيا في مباراته الأخيرة ضمن الدور الأول للمسابقة في الالعاب الاولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وأتى الهدف في المباراة التي أقيمت الأربعاء ضد اليابان، وتلقى فيها الفريق المشترك خسارة بنتيجة 1-4، هي الثالثة تواليا له بعد خسارتين بنتيجة صفر-8 أمام سويسرا والسويد.

وسجلت راندي هيسوو غريفين (29 عاما) الهدف الكوري الوحيد بعد تمريرة حاسمة من يوون-جونغ بارك، في الدقيقة العاشرة من ثلث المباراة الثاني (كل ثلث 20 دقيقة)، تحت أنظار نحو 6 آلاف متفرج، منهم المشجعات القادمات من كوريا الشمالية، واللواتي ملأن المكان بالتشجيع والصيحات.

وكان الهدف هو الأول للمنتخب في الدورة، وجاء في مرمى القوة الاستعمارية السابقة التي لا تزال المشاعر نحوها متناقضة في كوريا الجنوبية، علما ان الشمال لا يزال رسميا في حالة حرب مع طوكيو.

وساهمت الألعاب الأولمبية في تقارب تاريخي بين الكوريتين اللتين لا تزال أيضا رسميا في حالة حرب منذ انتهاء النزاع في شبه الجزيرة الكورية (1950-1953). وقرر الشمال المشاركة في الألعاب من خلال إرسال رياضيين، ودخول حفل الافتتاح بوفد مشترك، وخوض منافسات هوكي الجليد النسائية بفريق مشترك. وأتى القرار بعد أشهر من التوتر السياسي والعسكري بين الكوريتين على خلفية البرنامج الصاروخي والنووي للشمال.

وتشارك 12 كورية شمالية في منتخب الهوكي المؤلف من 35 لاعبة.

تفوق الماني في المسابقات المجمعة

بدوره، تفوق الألماني إريك فرينزل،امس، على أربعة منافسين متقدمين، ليتوج بالميدالية الذهبية في المسابقة المجمعة، على التلة العادية، ضمن منافسات التزلج الشمالي.

وتوج فرينزل بالذهبية في المسابقة نفسها، قبل أربعة أعوام، في أولمبياد سوتشي 2014، وبات أول لاعب يحافظ على اللقب، في مسابقة التلة العادية، منذ 38 عاما.

وكان فرينزل، بطل العالم خمس مرات، في المركز الخامس، بعد مرحلة وثب التزلج، لكنه تخطى منافسيه المتقدمين بعدها، من خلال منافسات المطاردة، في مرحلة تزلج اختراق الضاحية، لمسابقة عشرة كيلومترات ، مسجلا 24 دقيقة و4ر51 ثانية.

وأحرز الياباني أكيتو واتابي، متصدر كأس العالم حاليا، الميدالية الفضية للدورة الثانية على التوالي أيضا، حيث جاء في المركز الثاني بفارق 8ر4 ثانية.

أما النمساوي لوكاس كلابر، فقد جاء في المركز الثالث، بفارق 1ر18 ثانية، ليحرز البرونزية.

وارتفع رصيد ألمانيا من الميداليات الذهبية، حتى الآن، إلى 6.

الاميركي وايت يخطف الانظار

من جهته، توج الاميركي شون وايت بثالث ذهبية أولمبية في مسيرته الاحترافية، حيث أحرز امس ذهبية مسابقة التزلج بالزلاجة الأحادية في نصف الأنبوب.

ووسط أكبر حضور جماهيري يشهده منتجع تزلج «فينيكس بارك» منذ انطلاق الأولمبياد الحالي، تفوق الياباني أيومو هيرانو على وايت، لكن الأخير حقق صحوة كبيرة في الجولة الأخيرة لينتزع الصدارة في النهاية، ويتوج بالذهبية.

وجاء تتويج وايت لتواصل الولايات المتحدة هيمنتها على ذهبيات مسابقات التزلج الحر بالألواح، التي أقيمت حتى الآن، وقد حصدت بذلك أربع ذهبيات.

وأنهى هيرانو المسابقة في المركز الثاني ليفوز بالفضية، بينما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب الأسترالي سكوتي جيمس.

وخرج الياباني يوتو توتسوكا (16 عامًا) من المنافسات محمولًا بعد أن تعرض لسقوط خطير خلال الجولة الثانية من المنافسات، ولم يستطع العودة لخوض الجولة الأخيرة.

الرياح تعطل المسابقات

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الاولمبية الشتوية، إرجاء أكثر من سباق امس بسبب الرياح العاتية، ليصبح البرنامج مزدحما اليوم وغدا.

وأعلنت اللجنة تأجيل سباق التعرج ضمن منافسات التزلج الالبي للسيدات الى الغد وبرمجته بعد اقامة التعرج الطويل للرجال الذي كان مقررا اول من امس وتأجل بسبب الرياح أيضا. واضطر المنظمون امس أيضا الى تأجيل منافسات فردي السيدات في البياتلون (الرماية وتزلج المسافات الطويلة) الى اليوم. كما تأخر لنصف ساعة، انطلاق منافسات القفز ضمن مسابقة الكومبينيه بعدما تأخرت التجارب نحو ساعة وتخللها توقفات عدة.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد الدولي للتزلج «الاحوال الجوية ستتحسن اليوم حيث نتوقع سطوع الشمس من دون رياح».

وكانت الرياح تسببت بتأجيل سباقي الانحدار للرجال والتعرج الطويل للسيدات الى اليوم بعدما كانا مقررين الاحد والاثنين الماضيين تواليا.

على رغم ذلك، سعى المنظمون الى الطمأنة لجهة عدم وجود حاجة الى إطالة مدة الألعاب لما بعد 25 فبراير، علما ان تأثير الأحوال الجوية كان كبيرا منذ الافتتاح الرسمي في التاسع من الشهر الحالي.