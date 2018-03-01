فريق “بيتك” لكرة القدم يتأهل للمربع الذهبي بدوري المصارف

تأهل فريق بيت التمويل الكويتي «بيتك» لكرة القدم للمربع الذهبي في دوري اتحاد المصارف لكرة القدم لهذا العام التي ينافس فيها على كأس البطولة، وذلك بعد اداء متميز اتسم بالجدية والمهارات العالية ضمن البطولة التي تقام سنويا وتشارك بها معظم البنوك.

ويستمر فريق « بيتك» في تدريباته وتحضيراته للمباريات ، ويضم الفريق نخبة من الموظفين الذين سبق لبعضهم المشاركة في الدورات السابقة مما يوفرعنصر الخبرة، وبجانب التدريب المنتظم بمساعدة مدرب مؤهل ومحترف، فان روحا عالية من العزيمة والاصرار تسود لاعبي الفريق، تدعمها تشجيع الزملاء من الموظفين ومساندة ادارة «بيتك» واهتمامها بالنشاط الرياضي.

ويؤكد «بيتك» اهتمامه بالمساهمة في الأنشطة الشبابية والرياضة، ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية والتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة، مع التاكيد على اهمية الموظف ودوره الحيوي وضرورة رعاية ودعم ممارسة الموظفين لهواياتهم خاصة النشاط الرياضي في مختلف اللعبات.