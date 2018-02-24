السلطات الإيرانية توقف ثلاثة من علماء البيئة

فريق خبراء فرنسي توجه إلى منطقة سقوط طائرة الركاب المنكوبة

طهران – وكالات: أوقفت السلطات الايرانية ثلاثة آخرين من علماء البيئة، ما يرفع عدد الناشطين الموقوفين الى عشرة، حسب ما أعلن موقع “تابناك” الالكتروني المقرب من المحافظين.

وذكر “تابناك” أنه “أوقف ثلاثة علماء بيئة في احدى مدن مقاطعة هرمزغان في جنوب البلاد”، من دون أن يحدّد سبب توقيفهم أو اليوم الذي تمت فيه هذه العملية.

وكان العلماء أعضاء في جمعية حماية البيئة في لوردين، المنطقة الواقعة على مقربة من الخليج.

وأوقف في يناير الماضي ثمانية أعضاء في جمعية حماية الحيوانات البرية، احدى اهم المنظمات الناشطة في حماية البيئة، بتهمة التجسس، وتوفي أحد الموقوفين، كاووس سيد امامي في السجن قبل نحو أسبوعين.

وزعمت السلطات الايرانية انه انتحر، وهو ما شكّكت به عائلته وأكدت انه سبق أن تلقى تهديدات.

وكان نائب رئيس جمعية حماية البيئة، كاوه مدني، اعتقل لفترة وجيزة في فبراير.

إلى ذلك، توجه فريق فرنسي يضم سبعة خبراء إلى منطقة سميرم، حيث سقطت طائرة الركاب الإيرانية “أي تي آر 72” لدراسة أسباب الحادث.

ونقلت وكالة أنباء “إيرنا” الإيرانية عن العضو في رابطة تسلق الجبال في محافظة أصفهان مهراب صابري، والذي يرافق الوفد الفرنسي، قوله إن الفريق يضم ثلاثة أفراد من لجنة دراسة الحوادث الجوية وأربعة أخرين من الشركة المصنعة للطائرة.

وأوضح أن الفريق يعتزم الصعود إلى المنطقة التي سقطت فيها الطائرة، إلا أن الأحوال الجوية غير مناسبة نظرا لتوقع هطول الأمطار والثلوج، مضيفا أن فريق الخبراء الفرنسي من المتوقع أن يعلن نتائج ما توصل إليه في وقت لاحق.