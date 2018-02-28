• 1.5 مليار دينار ديون مستحقة لـ 30 وزارة وجهة رسمية

• الصالح: الخطوة تعكس حرص الحكومة على المعالجة الشاملة لملف العهد المتراكمة منذ سنوات

• وزارة المالية تطلق مشروع تطوير قواعد الميزانية لجعل التقديرات أكثر دقة وشفافية ومهنية

• حمادة: قواعد إعداد الميزانيات بحاجة ماسة إلى تطوير فني لتعكس التقدم بقطاع المحاسبة

كتب ـ محمد غانم و”كونا” :

قبل أيام قليلة من جلسة مجلس الامة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، وفي خطوة تستهدف نزع فتيل التوتر في ملف تضخم العهد التي لم تتم تسويتها بعدد من الهيئات الحكومية، بادرت اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية إلى تشكيل فريق عمل لتقديم كل صور المساندة لديوان المحاسبة لتجاوز الصعوبات وتذليلها وتمكينه من استكمال مهمته في اعداد التقرير المطلوب وإيجاد أفضل الحلول العملية لمسألة العهد وحسمها.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في تصريح صحافي عقب اجتماع المجلس أمس: إن الفريق سيضم ممثلين عن كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين وإدارة الفتوى والتشريع، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي التي تبذلها الحكومة وحرصها على المعالجة الشاملة لملف العهد الذي تراكم عبر سنوات وفي ضوء مبادرة مجلس الوزراء إلى اصدار قراره في 24 يوليو 2017 بتكليف ديوان المحاسبة بالنظر في المصروفات على حساب العهد لكل الجهات الحكومية خلال السنة المالية ( 2016/2017) والتحقق من مدى وجود تجاوزات من عدمه.

الخطوة التي أعلن عنها مجلس الوزراء على صعيد تشديد اجراءات الرقابة لم تكن الوحيدة، ففي موازاة ذلك أعلنت وزارة المالية امس اطلاق مشروع تطوير وتحديث القواعد الفنية للميزانية العامة لتتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة ولجعل التقديرات المالية بالميزانية والأداء الفعلي بالحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية.

وقال وكيل الوزارة خليفة حمادة في بيان صحافي:إن قواعد إعداد الميزانيات ونظام المحاسبة المعمول بها والمحكومة بالمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بحاجة ماسة إلى تطوير محاسبي فني ليعكس التقدم الحاصل بقطاع المحاسبة الحكومية العالمية منذ إصدار المرسوم قبل 40 عاما.

وأضاف حمادة: إن هذا الإجراء الفني يهدف إلى استحداث إطار يعكس الحالة المالية للدولة بدقة أكثر ويتماشى مع أفضل الممارسات المحاسبية للقطاعات الحكومية عالميا.

وذكر أن (المالية) تعمل على زيادة فعاليتها في التسجيل المحاسبي والتدقيق ومراجعة البيانات وتحديث البيئة القانونية لدراسة مشاريع الميزانيات للوزارات والجهات الحكومية، مشددا على أهمية إقرار مشروع قانون جديد يتواءم مع التطورات الحديثة في مجالات المالية العامة والنظم المالية والمحاسبية.

في المقابل، كشف تقرير لوزارة المالية أن اجمالي حجم الديون المستحقة لـ 30 وزارة وجهة حكومية بلغ 1.497 مليار دينار حتى الاول من يناير 2018 بزيادة 152 مليون دينار عن تلك المقدرة في الاول من ابريل 2017 .

ويمثل المبلغ قيمة خدمات قدمتها الوزارات والجهات الحكومية لافراد وشركات لم يتم تحصيلها منذ سنوات للتقاعس عن تحصيلها اما لسوء الادارة اوعدم الاستعانة باليات جديدة لتحصيلها وانعاش موازنة الدولة بها في ظل العجز الذي تواجهه بسبب انخفاض اسعار النفط .