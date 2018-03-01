فريق ماجد جوردن في “ربيع الثقافة”

يحيي الفريق البحريني الكندي “ماجد جوردن” لموسيقى “آر اند بي” حفلا بمهرجان “ربيع الثقافة البحريني” اليوم الجمعة.
وبدأ الثنائي مسيرتهما الفنية عندما تعاون الفنان البحريني ماجد المسقطي مع الفنان الكندي جوردن أولمان ليشكلا معا الثنائي “ماجد جوردن” حيث اطلقا البومهما في مطلع العام 2016، وحقق نجاحا تجاريا وسط اعجاب المتابعين ليحجز له مكانا ضمن قائمة ابرز عشر اغنيات موسيقي “آر إن بي” لينطلقا بعدها في جولتهما العالمية الاولى.
ويتميز الثنائي بأداء ساحر ومن خلال انطلاقتهما الفنية تمكنا من جذب اهتمام جماهير غفيرة من خلال تمازج الأداء الصوتي لماجد المسقطي المفعم بالإحساس الدافئ مع براعة مهارات جوردن أولمان في التوزيع والإنتاج الفني ليشكلا قالبا فنيا متكاملا.
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