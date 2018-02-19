فشل السجناء في الفرار فاحتجزوا حراس السجن رهائن

ريو دي جانيرو- أ ف ب:

أعلنت السلطات البرازيلية ان سجناء نفذوا اول من امس عصيانا احتجزوا خلاله حراسا رهائن اثر فشل محاولتهم الفرار من السجن الواقع قرب ريو دي جانيرو، من دون ان توضح ما اذا اسفر التمرد عن قتلى او جرحى.

وكشفت ادارة السجون في ولاية ريو دي جانيرو عن ان العصيان بدأ بعد الظهر في سجن “ميلتون دياس مورييرا دي جابيري” الذي يبعد 55 كيلومترا عن وسط مدينة ريو، وهو على غرار بقية سجون البلاد يعاني من الاكتظاظ.

ووفقا لما نشر على موقع “جي1” الاخباري فإن السجناء المتمردين احتجزوا سبعة حراس رهائن بينهم ثلاثة اطلقوا سراحهم لاحقا.

وأتى هذا العصيان في الوقت الذي اعلن فيه الرئيس ميشال تامر استحداث وزارة للامن العام وعهد الى الجيش قيادة قوات الشرطة في ولاية ريو دي جانيرو التي زادت فيها كثيرا أعمال العنف.

وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة عالميا لناحية عدد السجناء مع 726 ألفا و712 سجينا كانوا مسجلين في يونيو 2016 أي أكثر بمرتين من القدرة الاستيعابية الرسمية للسجون، وفقا لاحصاءات وزارة العدل.

كما ان 75في المئة من السجون البرازيلية خاضعة لسيطرة عصابات الجريمة المنظمة.