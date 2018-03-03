بيروت – “السياسة”:

فضيحة جديدة فاحت رائحتها في لبنان، على غرار الفضائح الأخيرة وما أكثرها التي تشغل اللبنانيين المنهمكين بالتحضير للانتخابات النيابية، وهذه المرة كانت أمنية بامتياز، ذهب ضحيتها الفنان المسرحي الموقوف زياد عيتاني منذ أربعة أشهر، حيث عُلم أن عيتاني كان ضحية سيناريو “مفبرك”، بطلته كما أشير، رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية المقدم سوزان الحاج التي سبق وأعفيت من مهامها، إضافة إلى متورطين آخرين، يُعمل على ملاحقتهم، ومن بينهم أحد المطلوبين هو الـ”Haker” الذي دخل إلى حساب عيتاني، في وقت تم توقيف المقدم الحاج لدى شعبة المعلومات للتحقيق معها، على خلفية ما نُسب إليها في ملف عيتاني.

واتصل رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض بعائلة عيتاني مهنئاً ببراءته، بعدما أخذ علماً بما أفضت إليه التحقيقات لدى شعبة المعلومات بشأن ما وصل بـ”الفبركة” التي طالت ملف عيتاني، مشدداً على أن ما حصل لن يمر دون حساب.

وأكد المكتب الإعلامي للحريري، أن مستجدات قضية عيتاني بعهدة القضاء الذي يملك منفرداً حق البت فيها، وخلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس غير مقبولة.

وأشارت المعلومات إلى أن دخول المقدم الحاج على خط فبركة الاتهام بالتعامل مع إسرائيل ضد عيتاني، يأتي انتقاماً من جانب الحاج ضد عيتاني، بسبب نشره تغريدة لها عن المرأة السعودية، اعتبرتها سبباً لإبعادها عن منصبها.

وفيما عُلم أن قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا، سيصدر غداً الاثنين حكماً في قضية عيتاني، طالب وكيل الأخير بإبعاد الانتخابات عن موضوع موكله، لأن البعض يحاول كسب شعبية من خلاله ونحن نقول إن لا شعبية تكتسب من تهم حيكت ضد فنان ومن ألم عائلته.

وعلّق رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط على جديد قضية عيتاني فقال “لا علاقة للبنانيين بالاعتذار من زياد عيتاني وما من أحد فوّض الوزير بالتحدث باسمهم، على السلطة الاعتذار من اللبنانيين لكثرة الفساد والفوضى في مطبخها الممغنط”.

وكان الوزير المشنوق غرّد أول من أمس، معتذراً باسمه وباسم اللبنانيين من عيتاني فقال “كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني”.

وغرّد الوزير السابق وئام وهاب فقال متهكماً “إذا كان المشنوق معجباً بوطنية عيتاني، فلنسع لتعيينه وزيراً للداخلية”، وردّ الإعلامي والممثل الكوميدي هشام حداد مغرّداً “منعتذر يا معلم”.

كما ردّ وزير العدل سليم جريصاتي على المشنوق فقال “الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد ولا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق الاعتماد الانتخابية من طريق طلب مثل هذا الاعتذار”، مشيراً إلى أن إعلان البراءة أو الإدانة من اختصاص القضاء وحده.

أما الناشط السياسي نوفل ضو، فطالب باستقالة الحكومة بعد فضيحة عيتاني، وسأل “أي عهر نعيش في ظله؟، دولة مزرعة..مسؤولون سياسيون وأمنيون يستحقون السجن المؤبد”.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز أمن الدولة كان أوقف في 23 نوفمبر الماضي الممثل عيتاني بتهمة “التخابر والتواصل والتعامل” مع إسرائيل، ثم أحيل منتصف ديسمبر إلى القضاء العسكري.

في سياق متصل، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الى التزام الجميع سرية التحقيق وعدم توزيع أي معلومات قبل اكتمال الاجراءات القانونية والقضائية المرعية الاجراء، مشدداً على ضرورة ابقاء الملفات التي وضع القضاء يده عليها، بعيدة عن أي استغلال لأي هدف كان.