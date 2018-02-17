فضيحة «التاكسي» تحتكر أغلفة الصحف الإنكليزية

تنوّعت عناوين الصفحات الرياضية للصحف الإنكليزية الصادرة امس، في غياب منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الأسبوع.

تناولت صحيفتا «ميرور» و»ذا صن» حادثة سرقة أربعة من لاعبي وست بروميتش ألبيون لسيارة أجرة «تاكسي» خلال تواجدهم في برشلونة بعنوان: «تاكسي لهذه المجموعة».

ونقلت «ميرور» تصريحات مدرب الفريق آلان باردو التي أكّد خلالها خشيته من إقالته بسبب تصرفات لاعبيه المتهوّرة، فيما أكّدت «صن» أن باردو يشعر بأن اللاعبين الأربعة، وهم جاك ليفرمور وجاريث باري وجوني إيفانز وبواز مايهيل خذلوه، رغم أنهم من اللاعبين المخضرمين أصحاب الخبرة.

أما صحيفة «تايمز»، فركّزت على فضيحة لاعبي وست بروميتش في برشلونة مع نشر صور اللاعبين الأربعة، واستعرضت أيضًا تأهّل تشيلسي إلى دور الثمانية من كأس إنكلترا مع صورة لويليان الذي سجل هدفين في المباراة.