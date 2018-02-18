فقدان قارب يقل فلسطينيين من “عين الحلوة” و”البارد”

بيروت – “السياسة”:

فقد قارب في مياه البحر الأبيض المتوسط، كان يقل عدداً من اللاجئين الفلسطنيين من مخيمي نهر البارد وعين الحلوة، بعدما كان متوجهاً من ليبيا إلى إيطاليا في طريق الهجرة غير الشرعية.

على صعيد آخر، تواصل القنصلية اللبنانية العامة في اسطنبول اتصالاتها مع السلطات التركية، لكشف ملابسات جريمة قتل اللبناني محمد بشير وزوجته السورية نسرين كريدي، بعد توقيف الشرطة التركية شخصين من التابعية السورية يشتبه بضلوعهما بعملية القتل، بحسب بيان لوزارة الخارجية اللبنانية.