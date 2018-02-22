رام الله – وكالات: رشق عشرات الفلسطينيين أمس، وفداً من الكونغرس الأميركي بالبيض والأحذية، في رام الله، احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس.

ونظم عشرات النشطاء وقفة أمام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله، احتجاجاً على استضافته لوفد من الكونغرس الأميركي، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالسياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال المشاركون إنهم يحتجون على قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مرددين هتافات منها “القدس عاصمة دولة فلسطين”، و “يا أميريي برة برة (اخرج)”.

وغادر الوفد الأميركي رام الله بحماية من الأمن الفلسطيني.

وقال الناشط في “اللجان الشعبية لمقاومة الاحتلال والاستيطان والجدار” جمال جمعة إن “أي وفد أميركي غير مرحب به على أرض دولة فلسطين، واستقباله خيانة”.

على صعيد آخر، شارك مئات الناشطين والمعلمين وممثلين عن اللاجئين الفلسطينيين، في وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في مدينة نابلس، أمس، رفضاً لقرار فصل 158 معلماً من مدارس الوكالة.

وحمل المشاركون لافتات حملت عبارات “لا لتقليصات الأونروا” و”لا لفصل المعلمين”.

وفي غزة، ندد العشرات من الفلسطينيين أمس، بالقرارات الأميركية الأخيرة بشأن مدينة القدس، و”أونروا”، وطالبوا بإسقاطها.

في غضون ذلك، دعا المجلس الوطني الفلسطيني أمس، إلى دعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في مواجهة الضغوط والابتزاز المزدوج والمتصاعد من قبل الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية.

وأكد رئيس المجلس سليم الزعنون في بيان، أن الواجب الوطني يقتضي وحدة الصف الفلسطيني في هذه الظروف شديدة التعقيد، والتحلي بأقصى درجات المسؤولية الوطنية، والالتفاف حول الرئيس عباس، خصوصاً بعد خطابه في مجلس الأمن الدولي، والهجوم الأميركي والإسرائيلي الذي أعقب الخطاب.

واعتبر أن خطاب عباس الأخير يجسد الإرادة الفلسطينية المستقلة في مقاومة أنواع المساومة، والدفاع عن القرار الوطني المستقل، ويحافظ على الثوابت الوطنية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو العام 1967، وعاصمتها مدينة القدس المحتلة.

من جهة ثانية، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أمس، أن البلدية الإسرائيلية في القدس صادقت أول من أمس، على بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في مستوطنة غيلو جنوب القدس الشرقية المحتلة.

وأضافت إنه سيتم بناء الوحدات الاستيطانية على أرض تصل مساحتها قرابة 280 ألف متر مربع، وهي مملوكة بغالبيتها لفلسطينيين.

وقال رئيس لجنة التخطيط المحلية في البلدية مائير ترجمان “صادقنا على بناء آلاف الوحدات السكنية في (مستوطنة) غيلو من أجل تشجيع المزيد من الأزواج الشابة على القدوم إلى القدس والبناء فيها وتطويرها”.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليل أول من أمس، وأمس، 17 فلسطينياً خلال حملات دهم وتفتيش، فيما استشهد شاب فلسطيني أمس، بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في مدينة أريحا.