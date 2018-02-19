عواصم – وكالات:

طرد فلسطينيون، أمس، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي بعد زيارته مستشفى الشفاء ورموه بالأحذية.

وأظهر مقطع فيديو غضب العاملين في المستشفى من العمادي، إذ رموه بالأحذية ومزقوا علم قطر ونزعوا شارات المساعدات القطرية، مؤكدين أنها غير حقيقية وتهدف إلى تعزيز الإنقسام الفلسطيني.

وكان العمادي، قال في مؤتمر صحافي عقده في المستشفى، إنه سيتم تخصيص مبلغ 2 مليون و600 ألف دولار للطرود الغذائية والأغطية، و400 ألف دولار لصالح وقود المستشفيات ومضخات الصرف الصحي ووزارة الصحة.

وأضاف إنه سيتم تخصيص مليوني دولار للأدوية، وفيما يخص ترميم بيوت الفقراء، تم تخصيص مليون دولار، ومليون دولار لتسديد رسوم الطلبة في الجامعات، وأخيرا مبلغ 2 مليون للحالات الإنسانية والمرضية.

في غضون ذلك، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، تمسكه بخيار المفاوضات لتحقيق السلام مع إسرائيل، ورفضه الخضوع للضغوط.

وقال عباس في حوار مع مجلة “الرجل” السعودية، إنه لم يرفض يوماً “عرضاً للمفاوضات يهدف لتحقيق حل الدولتين”.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية بعد قرار “ترامب” المتعلق بالقدس، وما أثير في الإعلام عن ضغوط وخلافات، أكد أن جميع تلك التقارير “عارية من الصحة.

وأضاف “تم التشاور مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الخطوات المقبلة”.

وأوضح “الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان معنا في كل ما نراه، وأكدا لي أنه لا حل من دون دولة فلسطينية بعاصمتها القدس”.

على صعيد آخر، قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” جمال محيسن إن عباس سيؤكد على الثوابت الوطنية إلى جانب مطالبته بآلية دولية جديدة لعملية السلام بعيداً عن الرعاية الأميركية وذلك في خطابه اليوم الثلاثاء، في الأمم المتحدة.

من ناحية ثانية، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، أمس، بأشد العبارات “التوحش الاستيطاني الإسرائيلي”، مشيرة إلى أن المستوى السياسي في إسرائيل بطابعه اليميني المتطرف يسعى إلى دفع مسألة “فرض السيادة” إلى قمة اهتمامات الجمهور في إسرائيل.

وأشارت إلى قرارات إسرائيلية باقتطاع رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين ودعم مشروع قانون يسمح بسحب إقامات المقدسيين.

من جهة أخرى، وصل إلى القاهرة، أول من أمس، وفد ثانٍ من حركة “حماس” لينضم للوفد المتواجد هناك منذ التاسع من فبراير الجاري.

وفي غزة، شن الجيش الإسرائيلي أمس، غارات على مواقع لـ”حماس”، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع، مشيراً إلى أنه استهدف أيضاً أول من أمس، “بنية تحت أرضية” جنوب القطاع.

في تطور جديد، أعلنت إسرائيل أنها أجرت أمس، تجربة ناجحة لمنظومة صاروخ “سهم 3” (حيتس) لاعتراض صواريخ بالستية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأميركية للدفاع الصاروخي.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال أمس، نحو 23 فلسطينياً.

وفي القدس، اقتحم 86 مستوطناً أمس، المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

إلى ذلك، تنوي الشرطة الإسرائيلية طلب شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في القضية التي يطلق عليها “الملف 4000”.