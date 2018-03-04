فلسطيني متهم بالتطبيع يهدد مهرجان شرم الشيخ السينمائي

يستضيف مهرجان “شرم الشيخ” السينمائي المقام حاليا المخرج الفلسطيني اياد حجاج المتورط بالتطبيع مع اسرائيل عام 2013، اثر مشاركته في انتاج فيلم بعنوان “Raptor Ranch ” مع منتج اسرائيلي يدعى Shlomo May Zur.

ورغم الهجوم الذي تعرض له المهرجان بسبب استضافة فنان يطبع مع اسرائيل، الا ان رئيس المهرجان جمال زايدة، اصر على استضافة المخرج، وتعديل موعد حضوره لشرم الشيخ وتلبية طلباته رغم ان المهرجان يعاني ضعفا في الميزانية.

وتسبب هذا الامر، في ارسال اللجنة العليا لادارة المهرجانات الفنية برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، انذارا لمدير المهرجان باهمية نجاح الدورة الحالية لكي يتم استمراره، بعد فشل دورته الاولى.

كرم المهرجان في الافتتاح الفنانين علي بدرخان، وليلى طاهر، وحسن حسني، بحضور الفنانة ليلى علوى، رئيس شرف الدورة الحالية، التي شاركت في منح الدروع للمكرمين مع وزيرة الثقافة د.ايناس عبدالدايم.

وتضم المسابقة الرئيسية للافلام الطويلة 11 فيلما هي “امتعة” من الفلبين، “ايفان” من سلوفينيا، “احلام لم تراودني” من اميركا وفلسطين، “عيد ميلاد سعيد” من انكلترا، “رمح” من فنزويلا، “القفص”، و”التضحية” من اسبانيا، “مقتل مارجا ماير”، من الارجنتين والبرازيل، “الرحلة” من العراق وفرنسا، “حياة” من المغرب وايطاليا، و”أنا جاجارين” من فرنسا وروسيا.