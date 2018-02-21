فلقتنا… أيها البطل

معن ضناوي
– الرئيس الاسبق للدولة اللبنانية
– القائد الاسبق للجيش اللبناني فعلاً فلقتنا
– تعدد بطولاتك والتي تتخيلها وتصدقها على شاشة التلفزيون.
– دعني انعش ذاكرتك:
– حملت في يدك اليمنى سيف الرئيس السوري المرحوم.
– حملت في يدك اليسرى سيف غازي كنعان ومن لحقه.
– بربك هذا اذا كنت مؤمنا؟
– ألم تتفق مع غازي كنعان ومن لحقه ان لا دور للطائفة السنية في الجيش؟
– ألم تعين الضباط السنة الاقوياء والشجعان في مراكز ثانوية؟
– ألم تعين الضباط السنة المسالمين (وحاضر سيدنا) في المراكز التي لابد منها، تديرهم مثل ما تريد؟
– ماذا فعلت للمؤسسة العسكرية؟
– دفعت الضباط للارتماء في احضان المخابرات السورية.
– ألم تدمر عواميد المناقبية العسكرية في المؤسسة؟
– ألم تلغ السيكولوجية العسكرية؟
– ألم تشجع الفساد بين بعض الضباط؟
– بربك ماذا فعلت؟
– ألم تحقق حلم الرئيس السوري بوجوب تأهيل الضباط والكوادر في سورية؟
– ألم تحقق كابوس التجنيد الاجباري الذي خلخل جسم المؤسسة العسكرية؟
– كل ذلك بهدف تأهيل الشباب اللبناني وتدجينهم.
– الشرح يطول، لكن دعني انتقل لحلمك الثاني:
– ألم تتفق مع الرئيس السوري على بقائك رئيسا للجمهورية ثلاث دورات متتالية؟
– في الاولى ست سنوات تعسكر النظام، وفعلا حققت ذلك بوجود الضباط في الوزارات والمؤسسات.
– في الثانية وهنا المصيبة، يسعون للتمديد لك ست سنوات تعمل خلالها على ازاحة رئيس مجلس النواب ليحل محله، انت وانا نعرف من؟ وفي هذه المرحلة تتحقق الكونفيدرالية مع سورية؟
– أما الثالثة فيصبح لبنان مثل هونغ كونغ بالنسبة للصين!
– لكن يد القدر لم تساعدك وتساعدهم فتهدم الهيكل على رأسك ورأسهم.
هذه من بطولاتك التي لم تعد آذاننا تستطيع سماع احلامك وخيالك
إن مزابل التاريخ مليئة بالباطل المزيفين.
* عميد متقاعد في الجيش اللبناني
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