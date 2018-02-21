فلقتنا… أيها البطل

معن ضناوي

معن ضناوي

– الرئيس الاسبق للدولة اللبنانية

– القائد الاسبق للجيش اللبناني فعلاً فلقتنا

– تعدد بطولاتك والتي تتخيلها وتصدقها على شاشة التلفزيون.

– دعني انعش ذاكرتك:

– حملت في يدك اليمنى سيف الرئيس السوري المرحوم.

– حملت في يدك اليسرى سيف غازي كنعان ومن لحقه.

– بربك هذا اذا كنت مؤمنا؟

– ألم تتفق مع غازي كنعان ومن لحقه ان لا دور للطائفة السنية في الجيش؟

– ألم تعين الضباط السنة الاقوياء والشجعان في مراكز ثانوية؟

– ألم تعين الضباط السنة المسالمين (وحاضر سيدنا) في المراكز التي لابد منها، تديرهم مثل ما تريد؟

– ماذا فعلت للمؤسسة العسكرية؟

– دفعت الضباط للارتماء في احضان المخابرات السورية.

– ألم تدمر عواميد المناقبية العسكرية في المؤسسة؟

– ألم تلغ السيكولوجية العسكرية؟

– ألم تشجع الفساد بين بعض الضباط؟

– بربك ماذا فعلت؟

– ألم تحقق حلم الرئيس السوري بوجوب تأهيل الضباط والكوادر في سورية؟

– ألم تحقق كابوس التجنيد الاجباري الذي خلخل جسم المؤسسة العسكرية؟

– كل ذلك بهدف تأهيل الشباب اللبناني وتدجينهم.

– الشرح يطول، لكن دعني انتقل لحلمك الثاني:

– ألم تتفق مع الرئيس السوري على بقائك رئيسا للجمهورية ثلاث دورات متتالية؟

– في الاولى ست سنوات تعسكر النظام، وفعلا حققت ذلك بوجود الضباط في الوزارات والمؤسسات.

– في الثانية وهنا المصيبة، يسعون للتمديد لك ست سنوات تعمل خلالها على ازاحة رئيس مجلس النواب ليحل محله، انت وانا نعرف من؟ وفي هذه المرحلة تتحقق الكونفيدرالية مع سورية؟

– أما الثالثة فيصبح لبنان مثل هونغ كونغ بالنسبة للصين!

– لكن يد القدر لم تساعدك وتساعدهم فتهدم الهيكل على رأسك ورأسهم.

هذه من بطولاتك التي لم تعد آذاننا تستطيع سماع احلامك وخيالك

إن مزابل التاريخ مليئة بالباطل المزيفين.

* عميد متقاعد في الجيش اللبناني