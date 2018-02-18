فليطح استقبل الرحالين العمانيين الفارسي والمطروشي

استقبل د.حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة الرحالين العمانيين ابراهيم حسن الفارسي وعلى فرج المطروشى اللذين يقومان بجولة على الدراجات الهوائية داخل الكويت بدعوة من جامعة الكويت بمناسبة احتفالات دولة الكويت بالأعياد الوطنية

وحضر الاستقبال حامد الهزيم مدير ادارة الرياضة للجميع وباسمة العبيد رئيس قسم الانشطة الاجتماعية والثقافية بإدارة العلاقات العامة بالهيئة واحمد مال الله قائد فريق دراجات جامعة الكويت.

ورحب د.فليطح بالرحالة العمانيين واشاد بهذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق الروابط الأخوية بين ابناء وشباب دول مجلس التعاون.

وأهداهم المدير العام درع تذكاري لإستاد جابر الاحمد الدولي بهذه المناسبة، كما قام فريق العلاقات العامة بإهدائهم درعاً تذكارياً.

وتشتمل جولة الرحالة داخل الكويت لمسافة 400 كم على زيارة عدد من العالم السياحية كأبراج الكويت والموروث الشعبي والمركز العلمي والمنتزهات بالإضافة الى جامعة الكويت.