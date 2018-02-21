فليطح يستقبل الخضرا

استقبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح، متسابق نادي باسل الصباح للدراجات النارية ناصر الخضرا وذلك بمناسبة تحقيقه المركز الثاني في سباقين الجولة الخامسة لبطولة البحرين للدراجات النارية فئة سوبر بايك 600.

واشاد مدير عام الهيئة بالإنجاز الذي حققه المتسابق باسم الكويت، مؤكدا حرص الهيئة على دعم وتذليل كافة العقبات التي تواجه جميع الرياضيين لتحقيق مزيدا من الإنجازات التي تساهم في رفع علم الكويت عاليا في جميع المحافل الرياضية.

من جهته عبر المتسابق الخضرا عن سعادته بالدعم المتواصل الذي تقدمه الهيئة لرياضة الدراجات النارية خاصة وللرياضة الكويتية بشكل عام مما كان له بالغ الأثر في نفوس الجميع.

وأوضح الخضرا أن هناك إصرارا من قبل جميع المتسابقين على تحقيق مزيدا من الانجازات التي تسجل باسم الكويت خلال المرحلة القادمة وأن هذا الأمر يتطلب مزيدا من الجهد والعمل المتواصل في ظل تطور اللعبة وظهور عددا من المتسابقين أصحاب المستوى المتميز في جميع الدول المشاركة، معربا عن أمله أن يتواصل الدعم المادي والمعنوي لأبناء الكويت من أجل تحقيق ما نصبوا إليه جميعا من إنجازات.