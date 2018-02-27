كتب- جمال بخيت

في اطار احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية اقامت ادارة الفنون التشكيلية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورشة فنية بالتعاون مع فناني المرسم الحر وبمشاركة فناني الكويت وفنانين من دول مجلس التعاون الخليجي من قطر والسعودية وسلطنة عمان..

الفنان علي نعمان منسق الورشة قال ان الاحتفالية تعتبر مشاركة وطنية من فناني الكويت وايضا مشاركة فناني دول مجلس التعاون الذي جاءو ا ليشاركوا فناني الكويت احتفالاتهم واشار نعمان الى ان المشاركين عبروا من خلال رسوماتهم عن الحس الوطني في رسم اعلام الكويت وتكريس الولاء والانتماء.

وفي السياق نفسه تحدث بعض الفنانين المشاركين وقالت الفنانة نورا العبدالهادي ان هذه المناسبة العزيزة بالطبع تمنح كل الفنانين الايحاء بالحب والولاء للوطن لذلك جاءت كل الأعمال معبرة عن هذا المعنى، وقدمت العبدالهادي لوحة تعبيرية عن فرقة الاعياد الوطنية وشاركت الفنانة ابتسام العصفور بلوحة اخرى تتناول جماليات الوطن وحبه. وشاركت الفنانة ثرياالبقصمي معبرة عن هذه المناسبة، وكذلك شارك فنانين من دول مجلس التعاون الخليجي في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وفي السياق نفسه افتتح الأمين العام معرض خزفيات وطن وقدم فيه فنانون من الكويت فواز الدويش وديمة القرين وعلي العوضي وبعض الفنانين الذين قدموا نملذج خزفية جمالية في بيت الخزف الكويتي.