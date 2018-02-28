الفنان القاضي: سمو الأمير قائد حكيم حرص على توحيد الصف الخليجي والعربي

الدوحة-كونا: أبدعت يد فنان قطري لوحة متميزة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد تقديرا لادواره الدبلوماسية وحكمته السديدة عرضها في الدوحة تزامنا مع الاعياد الوطنية لدولة الكويت. واجتذبت اللوحة التي صنعت باستخدام آلاف احجار الكوارتز والسواروفسكي المئات من الزوار المواطنين القطريين والمقيمين في الدوحة والزوار من دولة الكويت في الصالة الرئيسية لفندق شيراتون بالدوحة خلال اعياد الكويت الوطنية لشكلها الفريد. وقال الفنان القطري عبدالسلام القاضي لـ (كونا) انه اختار سمو امير البلاد كأول شخصية دولية من خارج قطر لاعتباره شخصية ذات باع طويل في المحافل الدولية وله انجازات كثيرة في العديد من القضايا الانسانية وفي نزع فتيل الصراعات والازمات في مختلف دول العالم. وبين ان عملية صناعة اللوحة معقدة للغاية حيث ان الحجر المتناهي الصغر يجب ان يوضع في مكانه المناسب بالتحديد ولايمكن تحريكه مما تطلب منه ساعات طوالا من العمل. واكد ان اللوحة تحمل في دلالاتها عمق العلاقة بين الشعبين في كل من قطر والكويت ذات الابعاد التاريخية والاجتماعية والسياسية فضلا عن ان مشاعر الكويتيين والقطريين واحدة تجاه قائدي البلدين.

من جهته اشاد سفير دولة الكويت لدى قطر حفيظ العجمي خلال عرض اللوحة في احتفالات السفارة بالاعياد الوطنية بهذا العمل الفني المتميز الذي يأتي تعبيرا عن مشاعر الحب والتقدير والاعتزاز التي يكنها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي لسمو امير البلاد نظرا للدور الكبير الذي يقوم به في تعزيز العمل الخليجي المشترك. وقال ان الفنان القطري القاضي عبر عن مشاعره تجاه سمو امير البلاد بهذه اللوحة “النادرة” وهي وسيلة الفنان ايضا لاطلاق “احاسيس دفينة” تجاه قائد حكيم حرص خلال مسيرته الدبلوماسية الطويلة على توحيد الصف الخليجي ووحدة الصف العربي والتدخل الحكيم في القضايا الجوهرية التي تشغل المنطقة والعالم.