يدعو فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع، المعلم البارز الجديد في قلب العاصمة الكويتية، الضيوف للاحتفال برـأس السنة الصينية الجديدة بتجربة فريدة للذواقة تطوف بهم على أشهى المأكولات في مطعم «سينتوهو»، الوجهة الأكثر تميزاً للمأكولات الآسيوية الأصيلة.

يستعد هذا المطعم الآسيوي، والذي اشتُق اسمه من الأحرف الأولى لسنغافورة وطوكيو وهونغ كونغ، للاحتفال بهذه المناسبة بأسلوب مميز، مع طيف من أشهى الأطباق الحلوة والمالحة، والتي تقدم وسط أجواء مبهجة تتسم بالأناقة وتبعث على الراحة والاسترخاء.

ويمكن للضيوف الاختيار ما بين الجلوس في الشرفة الخارجية في الهواء الطلق، والاستمتاع بالإطلالات البانورامية من الطابق الـ 21 للفندق على أفق المدينة، أو ربما يفضلون الجلوس في الصالة الداخلية وقضاء لحظات حالمة. وأينما اختاروا الجلوس، فإن سلطة الدجاج المتبلة «Szechuan»، وطبق «ديم سوم» الشهي المطهي على البخار، وحساء البط الدافئ بالبهارات العطرية، ومعكرونة النودلز، وقطائف الروبيان «وونتون» ستفتح شهيتهم للتلذذ بتناول الأطباق الرئيسية من الدجاج المشوي مع صوص الفول السوداني، ولحم الواغيو المقلي الشهي. كما سيتاح للذواقة الاختيار من مجموعة من الأطباق المميزة التي يعدها طهاة الفندق المهرة أمامهم في محطات الطهي المباشر.

أما عشاق المأكولات البحرية، فسيجدون ما يرضي تطلعاتهم مع السمك الحلو والحامض المعد على الطريقة الصينية العريقة «الكانتونية»، واللوبستر الطازج مع صلصة الكاري الحمراء. وحتى تكتمل هذه التجربة، سينعم الضيوف بتناول فطائر الموز المقرمشة مع آيس كريم الفانيليا، وزلابية الأرز اللذيذ مع مرق الزنجبيل.