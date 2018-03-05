“فن وفله”… العويناتي يقتحم “يوتيوب”

تجهز شركة “العويناتي للانتاج الفني” مع مؤسسة “شهيرة للانتاج الفني” لتقديم مسلسل يعرض على قناة “يوتيوب” بعنوان “فن وفله” من اخراج الفنان حسن العويناتي وتأليف فهد مندي وهشام يوسف واحمد بن علي وتمثيل عبدالله القطان، حسين العويناتي، هشام يوسف، جعفر الساري، ومجموعة من الشباب.

المخرج المنفذ للعمل حسين الجمري ومساعد المخرج عبدالرحمن فقيهي والاشراف العام رمزي الجمالي والتصوير لعبدالله البدراني، والهندسة الصوتية لعلي سمير والتوزيع الموسيقي تركي عبدالرحمن.