وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اشار فيه الى ما آلت إليه الأمور والأوضاع الإدارية والمالية وازدياد الفساد الإداري والمالي، والانتقاص الكبير من حقوق الموظفين والعبث بها وعدم السعي الى اقرارها وكذلك نظراً لكثرة شكاوى الموظفين إزاء الوضع السيئ.

وطلب تزويده بأسماء الموظفين الديبلوماسيين والإداريين الذين قاموا برفع قضايا على الوزارة؟ وهل تم تجميدهم ومنعهم من العمل كعقوبة لهم؟ والأخطر من ذلك كيف قامت الوزارة بتقييمهم عن عملهم وكيف قامت بكتابة تقاريرهم السنوية؟ وما دور مكتب الوزير ونائبه والإدارة القانونية حيال هذه المخالفة القانونية والأخلاقية؟ وتقاريرهم السنوية عن آخر ثالث سنوات (2015-2016-2017)، وهل تم تشكيل لجنة تحقيق في واقعة تقييمهم على الرغم من عملية التجميد ومحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف غير القانوني؟

وسأل عن أسماء وأعداد الديبلوماسيين الحاصلين على درجة مستشار والذين ظلوا في درجتهم خمسة سنوات دون أن تتم ترقيتهم إلى درجة وزير مفوض؟ وكذلك أسماء وأعداد الديبلوماسيين الحاصلين على درجة وزير مفوض والذين ظلوا في درجتهم 5 سنوات دون أن تتم ترقيتهم إلى درجة سفير؟ وما هي مبررات الوزارة في المماطلة والتعسف في إعطاء موظفيها حقوقهم بشكل منظم وبوقت محدد بعيدا عن الشخصانية والواسطة حيث أن بعض المدراء حصلوا على درجاتهم خلال سنتين وثالثة لماذا التفرقة والتسويف؟ وأسماء الذين تم نقلهم الى ديوان الوزارة منذ العام (2011) وحتى تاريخه ولم يتم نقلهم مرة أخرى إلى الخارج مما يعد عقوبة تأديبية من غير المنصوص عليها في المواد: (30و37 ) من القانون؟ خصوصاً وأنه لم يتم تشكيل لجنة تحقيق وفقا للمواد المذكورة من قانون السلكين لمحاسبة الموظف عن أي خطأ أو تقصير ارتكبه مما يعتبر عبثاً في حقوق الموظف ويعتبر هذا النقل عقوبة تأديبية وعقوبة غير قانونية؟

واستفسر عن أسماء الديبلوماسيين من درجة وزير مفوض الذين لم يمنحوا فرصة الحصول على رتبة رئيس بعثة (إذا لم يكن عليه ملاحظات أخلاقية أو مالية أو مهنيه) وذلك لعدم وجود معيار قانوني واضح يتم الأخذ به في اختيار رؤساء البعثات؟ إذ أنه من غير المعقول ومن غير المقبول أن يصل الدبلوماسي لدرجة وزير مفوض ، ولا يحصل على حقه في رئاسة بعثة لأن ليس لديه واسطة و كذلك لعدم وجود نظام يحيل السفراء القدامى لديوان الوزارة للاستفادة من خبراتهم أو إحالتهم للتقاعد لإعطاء فرصة للدماء الشابة التي أصابها الإحباط وكذلك لعدم إنهاء خدمات السفراء الذين أصبح عليهم شبهات أخلاقية ومالية وطلب تزويده بأي قانون أو مرسوم أو قرار وزاري ينظم عملية نقل السفراء من الديوان للخارج أو من البعثة إلى ديوان الوزارة بكل تفاصيله وما التاريخ الذي تصدر فيه ترقيات الديبلوماسيين بمختلف شرائحهم، هل هناك قانون أو مرسوم أو قرار وزاري ينظم عملية الترقية وتوقيعها بحيث لا تترك عرضة للمزاجية والشخصانية مع تزويده بقرارات الترقية ومقارنة للسنوات السبع الماضية، لرؤية إن كان هناك تاريخ محدد لإصدار الترقيات منعاً للعبث بحقوق وكرامات الديبلوماسيين.