قدم النائب عبدالله فهاد اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، مشفوعا بمذكرته الايضاحية برجاء لعرضه على مجلس الأمة.

ويتضمن الاقتراح اضافة فقرة جديدة إلى المادة 41 من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي:

« ويعتبر عمل أعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي عملاً شاقاً في تطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 61 لسنة 1976.

واوضح ان اقتراحه يأتي نظراً للجهد الكبير الذي يبذله أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وما يقومون به من أعمال وهم خارج الوطن، وما في ذلك من إرهاق نفسي واجتماعي وحتى يستفيدوا من الميزات الموجودة في الفقرة الثامنة من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية التي تنص على انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالاً ضارة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة دون اشتراط بلوغ المؤمن عليه سناً معينه.