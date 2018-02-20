فوائد صحية مجربة لمشروم «أغاريكون» «Agarikon»

ترجمة – أحمد عبدالعزيز:

لا تندهش اذا قلنا لك أن مشروم اغاريكون «Agarikon» هو احد اقدم انواع المشروم التي وجدت على ظهر كوكبنا كذلك هو المشروم الاطول عمراً فهو يعيش 70 و80 و90 وحتى 100 عام، وله خواص صحية عديدة فهو يساعد في علاج السرطان، والدرن الرئوي وكثير من الامراض الاخرى وهو الى حد ما نادر ويصعب العثور عليه، لذلك فقد تمكنت البشرية من زراعته قبل ان يجهز عليه التصحر وازالة الغابات ومن الطريف ان هناك 40 نوعاً مختلفاً من مشروم اغاريكون.

ولا تستغرب اذا عرفت ان هذا المشروم استخدم منذ آلاف السنين فقد تحدث عنه المعالج الاغريقي ديسكوريدس وعن خواصه العلاجية قبل 2000 سنة.

ينمو هذا المشروم في اوروبا وبولندا وايطاليا والنمسا وفي ولايات اوريغون وواشنطن وكاليفورنيا وكولومبيا البريطانية وبعض الاماكن الاخرى في العالم، وخاصة في الغابات المطيرة.

وله شكل مميز من حيث كبر حجمه وألوانه ويحتاج الى وسائل لحمايته لانه بطيئ النمو.

يحتوي مشروم اغاريكون على الكينين الذي يختلف عن الكينين العادي الذي نعالج به الملاريا كما يحتوي على بيتادي غلوكان وغيرها من الاحماض التي تفيد في مقاومة الالتهاب.

ثبت فاعليته في علاج الدرن «السل الرئوي» واستخدمه الدكتور سلوت فرانزبلاو.

بفضل المواد المضادة للالتهاب الموجود في هذا المشروم يمكنه علاج التهاب المفاصل وحالات عرق النسا وغيرها من الامراض والاعراض الالتهابية.

يقاوم الفيروسات بحكم مكوناته ومن ثم يعالج انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير والهربس وغيرها من الامراض الفيروسية.

مضاد للبكتيريا وخاصة بكتيريا «E.Coli» وبكتيريا كانديدرا وهما السبب في كثير من الامراض المعدية.

كثير من الناس الذين تناولوا هذا الفطر وجدوا ان طعمه حلو قليلاً في البداية ثم يصبح مرا وله خواص حرارية وقد نشبهه بطعم الجنسنغ الاميركي بشكل عام.

يقوي الجهاز الهضمي ويقاوم سوء الهضم والغثيان والقيء ويمكن تناول شاي هذا المشروم من كوب الى 3 أكواب يومياً.

يخفف آلام التهاب المفاصل واللمباغو «الم الظهر» وغيرها.

يقاوم اصابات الكلية والتهاباتها.

يخفض درجة الحرارة في حالات الحمى.

ينشط الدورة الدموية فيقاوم امراض القلب والسكتة الدماغية ويعالج مشكلة عدم وصول الدم للاطراف.

يساعد الجهاز التنفسي فيشفي حالات التهاب القصبة الهوائية والربو والسعال المزمن وذات الرئة ويخلص الجسم من الالتهاب والمخاط ما يساعد على سهولة التنفس.

مدر للبول فيساعد على التخلص من السوائل المحتجزة في الجسم والاستسقاء والحالات المشابهة.

يعزز قوة جهاز المناعة بفضل احتوائه على بيتادي غلوكان وغيره من المواد التي تدعم صحة وقوة جهاز المناعة.

يقوي هذا المشروم خلايا «T» والانتريزون فيقاوم بذلك السرطان.