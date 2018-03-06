فوز عريض لكليفلاند على بيستونز بالـ NBA

نيويورك-أ ف ب:

سجل ليبرون جيمس 31 نقطة ليقود كليفلاند كافالييرز الى فوز عريض على ديترويت بيستونز 112-90 امس ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

واضاف لاري نانس جونيور الوافد حديثا الى صفوف فريقه والذي كان يخوض اول مباراة اساسيا منذ قدومه من لوس انجليس ليكرز في 8 فبراي الماضي، 22 نقطة. وقد حل نانس جونيور بدلا من تريستان طومسون المصاب بالتواء في كاحله.

وتقاسم جيمس ونانس جونيور النقاط العشرين الاولى لكليفلاند في المباراة وسجلا 34 نقطة لفريقهما في نهاية الشوط الاول ليتقدم كليفلاند 54-49.

وتابع كليفلاند ضغطه على منافسه ووسع الفارق الى 20 نقطة بتسجيله 36 نقطة بينها 13 لجيمس في مدى 5 دقائق، مقابل 21 لمنافسه.

اما افضل مسجل في صفوف ديترويت فكان بلايك غريفين برصيد 25 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة، لكن ديترويت تابع سلسلة عروضه السيئة في الاونة الاخيرة بتلقيه الخسارة الثالثة تواليا والتاسعة في اخر 11 مباراة.

في المقابل، لم يتأثر بوسطن سلتيكس بغياب لاعب ارتكازه كايل ايرفينغ وتغلب على شيكاغو بولز بسهولة 105-89.