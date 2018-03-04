طلال السعيد

ثبت بما لا يقبل الشك عجز إدارة المرور بتركيبتها الحالية عن ضبط حركة المرور في شوارع الكويت التي تحولت القيادة فيها فوضى بمعنى الكلمة، او ان أحسن وصف لها أنها أصبحت “مخامط” الاولوية فيها “للنشيط” ولكي تتعرف على فوضى الشوارع بالكويت ما عليك الا ان تدخل الشويخ الصناعية لتكتشف العجب العجاب، حيث لا حكومة ولا سلطة ولا خوف ولاحياء، فالسلطة فيها لعمال الكراجات الذين أصبحوا السلطة الحقيقية داخل منطقة الشويخ الصناعية!

وإذا لم تقتنع فاذهب إلى حولي لتصطدم بواقع آخر مؤلم جداً يجعلك تتحسر على ما وصلت إليه الحال بسبب الفوضى، فكل يقف بالمكان الذي يعجبه، ولا يهمه حتى وان عرقل حركة المرور، ولو ان كل التزم بأولوياته لأصبح الوضع طبيعياً إلا أن غياب المرور تسبب بالفوضى وعلى ذلك قس بقية المناطق، والأدهى والأمر ان ليس هناك حلول تلوح بالافق لننتظرها على أساس ان تلك الفوضى موقتة والحلول قادمة، بل العكس أصبحت الفوضى هي القاعدة، وعليك ان تدافع عن نفسك، وسيارتك أولويتك حتى تخرج من هذا المستنقع الفوضوي أو ذاك!

ولا أعرف سر التمسك بإدارة واضح فشلها وضوح الشمس في رابعة النهار فلا يختلف اثنان على فوضى الشوارع في الكويت وهذه الادارة جاثمة على قلوبنا وعلينا ان نتعامل مع الامر الواقع، ونكون فوضويين لكي نخرج من الزحمة التي لا مبرر لها الا غياب تلك العين الساهرة التي كنّا نسمع عنها ولم نعد نراها!

طريق الاصلاح يبدأ بتغيير شامل لقيادات المرور باحلال قيادات شابة محل القيادات الحالية التي أعطت كل ما عندها ولم تعد قادرة على الإبداع!

أزمة المرور في الكويت تعدت حدود المعقول، ولم تعد تحتمل لأسباب إدارية بالدرجة الاولى ثم فنية منها القدرة الاستيعابية للطرق!

اما ردع المستهترين فليس من ضمن أولويات المرور، بل تكاد تكون مهمة الأمن العام الذي اصبح يقوم مقام المرور، بل ويتقن عملهم اكثر منهم، فقد وصلت الامور إلى حد ان اصبح لكل مناسبة “تشفيطها” الخاص بها حتى نزول المطر والأعراس وحفلات التخرج لها طقوس “تشفيط” خاص بها بغياب الرادع الحقيقي، وقديما قيل “من أمن العقوبة اساء التصرف”!

مشكلة الداخلية تمسكها بأسماء ثبت فشلها في معالجة فوضى الشارع، وحين أرادت ان تفرض الهيبة لجأت الى الطريقة البعثية سيئة الذكر، التي تتلخص بإنزال المواطن من سيارته وتركه في الشارع وسحب السيارة حتى وصل صوت المواطن الى اعلى مستوى فتم إيقاف البعثيين الجُدد الذين فشلوا بكل شيء الا استثناءات صرف رخص القيادة … زين.