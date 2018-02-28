فيدرر يتفوق على نادال وكريستيانو في جائزة لاوريوس

فاز لاعب التنس السويسري، روجر فيدرر، المصنف الأول عالميا، اول من امس، بجائزة لاوريوس كأفضل رياضي في العام.

وتفوق فيدرر، على لاعب التنس الإسباني، نادال، ونجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وترشح للجائزة أيضًا، 3 رياضيين بريطانيين، وهم السائق لويس هاميلتون، والدراج كريس فروم، والعداء محمد فرح.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يتوج فيها، فيدرر بهذه الجائزة، بعد أعوام 2005 و2006 و2007 و2008.

وتوج فيدرر أيضا، بجائزة لاوريوس لأفضل عودة.

وتوج فيدرر، العام الماضي ببطولتي جراند سلام، وهما أستراليا المفتوحة وويمبلدون.